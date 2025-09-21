Schreck-Moment bei „Ein sehr gutes Quiz“ in Duisburg! Joko & Klaas mussten Show unterbrechen

Am Samstagabend (20. September) wurde die Live-Show „Ein sehr gutes Quiz“ mit Joko und Klaas auf ProSieben plötzlich unterbrochen. Grund dafür war ein medizinischer Notfall im Publikum in Duisburg.

Ein Zuschauer benötigte dringende Behandlung, weshalb der Sender sofort eine ungeplante Werbepause einschaltete. Die Moderatoren reagierten prompt und professionell.

Medizinischer Zwischenfall während der Liveshow in Duisburg

Das schnelle Handeln stieß auch in den sozialen Netzwerken auf große Anerkennung. Viele lobten ProSieben für den verantwortungsvollen Umgang mit der Situation in Duisburg. Kommentare wie „Respekt an ProSieben fürs schnelle Reagieren“ oder „sofort korrekt reagiert“ zeigten die Zustimmung der User auf der Plattform X.

++ Ebenfalls lesenswert: Mann aus Indien ist das erste Mal in Duisburg – er kann es sich nicht verkneifen ++

Kurz darauf ging die Show weiter, und Joko und Klaas erklärten die Unterbrechung: „Wir sind einigermaßen übereilt in die Pause gegangen, weil wir Wichtigeres zu tun hatten, als witzige Fragen zu stellen.“ Die Moderatoren informierten: „Es war nur der Kreislauf“ und dass es dem Betroffenen den Umständen entsprechend besser gehe, wie die „Bild“ berichtet.

Quiz-Show sorgt in Duisburg für Spannung

Die Show fand dieses Mal in Duisburg statt, wie immer an einem vorab geheimen Ort in Deutschland (wir berichteten). Zuschauer und Kandidaten konnten spontan teilnehmen. Ziel des Quiz war es, schwierige Fragen zu beantworten, um ein Preisgeld von 100.000 Euro zu gewinnen. Duisburg war dabei Schauplatz für spannende Momente und ein großes Quiz-Erlebnis.

Mehr News liest du hier:

Mit ihrem flexiblen Konzept, das diesmal Duisburg zum Zentrum der Aufmerksamkeit machte, gewinnen Joko und Klaas erneut Zuspruch. Selbst der kurze Zwischenfall konnte die gute Stimmung in Duisburg nicht trüben. Am Ende machte die Stadt eine gute Figur als Gastgeberin der Show.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.