Duisburg: Drogenbande in Hochfeld hochgenommen – mit diesem Trick überraschten die Ermittler die Dealer

Duisburg. Plötzlich ging alles blitzschnell. In abgedunkelten Bussen der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG), getarnt als Schienenersatzverkehr, fuhren die Polizisten vor.

Mit einer Blitz-Razzia schlugen die Ermittler vergangenen Juli in Duisburg-Hochfeld zu. Die Polizei sprach nachher von einem der „größten Einsätze, die Duisburg je gesehen hat.“

Duisburg: Blitz-Razzia überrascht Drogen-Bande in Hochfeld

Jetzt startet am Landgericht Duisburg der Prozess gegen acht Männer zwischen 19 und 54 Jahren. Sie sollen einen schwungvollen Drogenhandel im Stadtteil Hochfeld aufgezogen haben.

Wegen Corona kommt es zu einem Kuriosum: das Verfahren wird in dreigeteilt. Ab Mittwoch stehen zunächst drei Angeklagte vor Gericht, am nächsten Tag folgen weitere Drei. Die beiden Hauptakteure finden sich dann ab 29. Juli auf der Anklagebank wieder.

Bande soll Marihuana-Handel in Hochfeld organisiert haben

Der Vorwurf gegen die Bande: unerlaubtes Handeltreiben in nicht-geringer Menge. Sie sollen zwischen September 2018 und 2. Juli 2019 als Gruppierung den Marihuana-Handel in Duisburg organisiert haben. Kopf war laut Staatsanwaltschaft ein 32-jähriger Duisburger, der die Drogen bei einem Lieferanten kaufte, sie bei Bunkerhaltern in den Wohnungen versteckte und dann über Vermittler an die Straßenverkäufer brachte. Unterstützt wurde er von einem 29-Jährigen als seine rechte Hand.

Der Gewinn ging laut Anklage an den Kopf der Gruppe, der das wiederrum innerhalb der Bande verteilte.

Kooperation mit Bande aus Meiderich

Die Hochfelder Bande kaufte und verkaufte laut Erkenntnissen der Ermittler auch Drogen bei einer Gruppe aus Meiderich, die schon vor Gericht steht. Drei Männer der Meidericher Bande sind bereits zu eineinhalb Jahren Bewährung verurteilt worden, ein Heranwachsender bekam vier Wochen Dauerarrest.

Gegen Köpfe aus Moers läuft das Verfahren noch. Sie hatten von zwei Trinkhallen aus den Handel in Meiderich organisiert.