Duisburg: Dramatische Corona-Entwicklung – Krisenstab hat jetzt diese wichtige Botschaft

Die Corona-Entwicklung in Duisbrug gibt dem Krisenstab der Stadt zu denken. (Symbolbild)

Duisburg. Wird Duisburg der nächste Corona-Hotspot? Die Zahlen der Corona-Infektion in Duisburg sind in den vergangenen Wochen wieder nach oben geschnellt, am Montag hat die Stadt das 59. Todesopfer betrauert.

Wegen der dramatischen Entwicklung meldet sich jetzt der Krisenstab mit einer wichtigen Botschaft an alle Menschen in Duisburg.

Duisburg: Diese dramatischen Worte richtet der Krisenstab an die Bürger

„Ich mache mir Sorgen über die steigenden Infektionszahlen“, sagt Martin Murrack, Chef des Krisenstabs in Duisburg. Weil es zuletzt viele Neuinfektionen gegeben hat, sei die Rückverfolgung der Kontakte erschwert.

„Viele der Infizierten melden über 30 Kontaktpersonen. Diese über das Telefon zu erreichen, dauert oft viel zu lange, eine schnelle Begrenzung des Infektionswegs wird immer schwieriger“, berichtet der Chef des Krisenstabs auf der Facebook-Seite der Stadt.

„Sorglosigkeit“ im Umgang mit den Regeln birgt Gefahren

Er könne nachvollziehen, dass die Menschen in Duisburg sich über zurückgewonnene Freiheiten seit der Lockerung der Corona-Regeln freuen – „Das darf allerdings nicht zu Sorglosigkeit führen.“

Das Virus sei immer noch da. Daher sei es nach wie vor für jeden Einzelnen wichtig, weiterhin ein besonnenes Verhalten an den Tag zu legen.

Daher richtet er eine dringende Bitte an alle Bürger: „Ich bitte daher alle Duisburger, zweimal darüber nachzudenken, ob eine Geburtstagsfeier mit vielen Menschen wirklich richtig ist. Besonders privat: Nicht alles, was erlaubt ist, muss bis zur Erschöpfung ausgenutzt werden.“

Nach dem Anstieg der Zahlen vermeldet die Stadt nun gute Nachrichten

Nur so könne man verhindern, dass die Regeln kurzerhand wieder verschärft werden müssen. „Wenn wir drastischere Maßnahmen verhindern wollen, müssen wir jetzt aufhören und wieder mehr Vorsicht walten lassen.“

Nachdem die Corona-Zahlen in Duisburg zunächst kontinuierlich angestiegen waren, können sich Murrack und sein Team seit kurzem wieder über einen Rückgang der aktuell infizierten freuen. Von Sonntag auf Montag hat es acht Neuinfektionen gegeben, am Donnerstag waren es noch 21. (vh)