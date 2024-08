US-Amerikaner testet in Duisburg Döner – beim ersten Bissen versteht er die Welt nicht mehr

Es geht doch nichts über einen saftigen Döner! Die Fleischtasche erfreut sich vor allem bei Fast-Food-Fans großer Beliebtheit. An vielen Ecken in Deutschland wimmelt es nur so vor Döner-Buden. Jetzt hat es auch ein US-Amerikaner in Duisburg probiert. Doch beim ersten Bissen versteht er plötzlich die Welt nicht mehr.

Ob mit Cocktailsoße, Salat oder Gurken: Jeder mag seinen Döner anders belegt. Dazu hat jeder auch seine ganz eigene Präferenz, was die Fleischsorte angeht. Während die einen auf einen Kalbsdöner schwören, greifen die anderen lieber zum Hähnchendöner. Der Instagram-Follower „ryaneatss“ testet regelmäßig Essen in Deutschland und lässt in kurzen Clips seine rund 55.800 Follower an seinen Geschmackserlebnissen teilhaben. Jetzt probierte sich der US-Amerikaner an gleich zwei Dönern in Duisburg.

Döner in Duisburg für 2,50 Euro

„ryaneatss“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, den günstigsten Döner in Deutschland zu probieren. Und den gibt es vermeintlich in Duisburg. Insgesamt 2,50 Euro zahlte er pro Fleischtasche – ein echtes Schnäppchen in Zeiten von Inflation und steigenden Lebensmittelpreisen!

In seinem Instagram-Video ist zu sehen, wie der Amerikaner stolz mit einer Tüte aus dem Dönerladen in sein Auto steigt. Bevor er die zwei in Aluminiumfolie verpackten Döner öffnet, riecht er noch dran. „Yes, happy Dönerstag.“

Kalbdöner lässt Influencer stutzig werden

„Ich habe einen Kalb- und einen Hähnchendöner“, klärt er seine Follower auf. Zuerst knöpft er sich den Hähnchendöner vor, der seiner Meinung nach klein sei. Er beißt rein. „Das ist definitiv nicht der beste Döner, den ich hatte, aber für den Preis von 2,50 Euro gebe ich 7,5 Punkte“, so sein Urteil.

Als der Influencer dann aber in den Kalbsdöner beißt, wird er stutzig – schuld ist die Currysauce. Die hatte er so offenbar nicht bestellt. Trotzdem bekommt auch der Kalbsdöner eine solide 7,5 auf der Punkteskala.