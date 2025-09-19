Demo in Duisburg angekündigt – Fußgänger werden es sofort sehen

Am Samstag, dem 20. September, wird’s laut in Duisburg – zumindest vor dem Landes- und Amtsgericht. Dort trifft sich nämlich ab 14 Uhr Fridays for Future, um gemeinsam ein klares Zeichen zu setzen. Sie fordern: Schluss mit fossilem Gas, her mit der Zukunft!

Nun meldet sich die Polizei gegenüber DER WESTEN zu Wort und wird schnell deutlich …

Demo in Duisburg: Friday for Future

An diesem Tag demonstrieren Klimaaktivistinnen und -aktivisten in über 60 Städten deutschlandweit – auch in Duisburg wollen sie ein deutliches Zeichen setzen. Sie legen nicht nur Worte, sondern meterhohe Buchstaben vor dem Landes- und Amtsgericht aus: „STOP GAS!“, soll auf dem Boden zu lesen sein – gut sichtbar für alle Fußgänger mitten auf dem König-Heinrich-Platz, direkt in der Fußgängerzone nahe der Königsstraße.

Geplant ist die Aktion übrigens für den Zeitraum von 14 bis 15.30 Uhr im Rahmen der zentralen Kundgebung. Mit dieser Aktion fordern die Aktivistinnen und Aktivisten aus Duisburg einen klaren Kurswechsel in der Energiepolitik: Keine neuen Gaskraftwerke mehr. Statt weiterhin auf klimaschädliches Gas zu setzen, solle Deutschland deutlich schneller auf erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie umsteigen.

Polizei wird deutlich: Kommt es zu Verkehrseinschränkungen?

„Neue Gasanlagen sind wie Benzin ins Feuer der Klimakrise“, erklärt Jacob Sanner von Fridays for Future Duisburg. Laut den Demonstrierenden müssen auch Duisburgs neue Stadtpolitiker Verantwortung übernehmen: Lilli Mengler von Fridays for Future betont, dass Klimaschutz eben nicht nur in Berlin entschieden wird. So fügt sie hinzu, dass „gerade jetzt, nach den Kommunalwahlen, die neu gewählten Politiker*innen in der Verantwortung“ stehen.

Ganz praktisch läuft die Aktion natürlich erstmal geordnet ab: Die Kundgebung ist bei der Polizei angemeldet – und die hat gegenüber DER WESTEN bereits erste Details verraten: Rund 50 Teilnehmende werden erwartet, größere Verkehrsbehinderungen seien allerdings nicht zu befürchten, da der Versammlungsort gut gelegen ist.