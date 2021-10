Duisburg: Großeinsatz in der Nacht! Wohnhaus brennt lichterloh – Über 100 Feuerwehrleute im Einsatz

In der Dellstraße in Duisburg kam es zu einem heftigen Feuer. Das gesamte Wohnhaus brannte aus.

Duisburg. Heftige Szenen ereigneten sich in der Nacht zum Mittwoch in Duisburg.

Ein Brand brach im Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Dellstraße in Duisburg aus und fraß sich durch das gesamte Gebäude nach oben. Mindestens eine Bewohnerin musste von der Feuerwehr aus dem brennenden Haus gerettet werden.

Duisburg: Feuer in Wohnhaus in Dellstraße – Frau muss aus brennender Wohnung gerettet werden

Einsatzkräfte kämpften in der Nacht in Duisburg gegen einen Brand in einem Wohnhaus. Bilder zeigen, wie aus der obersten Etage die Flammen lodern. Wie es heißt, soll eine weibliche Person in ihrer brennenden Wohnung in der 1.Etage am Fenster gestanden haben. Sie konnte glücklicherweise von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet werden.

-----------------------------------

Ein paar Fakten über die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

ist fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

-----------------------------------

Der Brand soll im Erdgeschoss eines Geschäfts, das mit Großküchen-Zubehör handelt, ausgebrochen sein. Danach suchte sich das Feuer seinen Weg in die oberen Etagen des Hauses und erreichten schließlich den Dachstuhl. Das Wohnhaus brannte vollständig aus.

Auch die Warnapp NINA hatte angeschlagen und die Anwohner Duisburgs vor „Geruchsbelästigung durch Brandrauch“ im Bereich Innenstadt und Neudorf gewarnt. Um 4:02 Uhr kam hier die Entwarnung.

-----------------------------------

Weitere Meldungen aus Duisburg:

Duisburg: Muezzin-Ruf in Köln erlaubt! Wäre das auch in Marxloh möglich?

Hund in Duisburg: Vierbeiner Jamie kam immer wieder zurück ins Tierheim – jetzt ist er gestorben

Duisburg: Juwelier in Marxloh ausgeraubt! Polizei fahndet nach bewaffnetem Trio

-----------------------------------

Über 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Brandursache wird nun von der Kriminalpolizei ermittelt. (alp)

>>> Wer kürzlich Ungewöhnliches am Steuer saß, als die Polizei ein Auto in Duisburg stoppte, erfährst du mit Klick auf den unterlegten Link <<<