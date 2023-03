Duisburg: Beliebter Laden bekommt neuen Standort – Kunden haben nur eine Frage

Ein beliebter Laden in Duisburg macht die Schotten dicht! Zumindest an seinem aktuellen Standort. Das Geschäft zieht um. Viele Kunden stellen sich jetzt nur eine Frage.

Die „Deko-Börse“ aus Duisburg zieht um. Diese Neuigkeit schlug auch schon in einer Facebook-Gruppe hohe Wellen. Dort postete eine Userin ein Foto, welches die Außenfassade des beliebten Deko-Ladens zeigt. An der Glasscheibe ist ein Plakat angebracht mit den Worten „Wir ziehen um“.

Duisburg: Wohin zieht es die „Deko-Börse“?

„Hoffe der Laden wird schön“, schreibt die Facebook-Nutzerin dazu. Unter dem Beitrag tummeln sich zahlreiche Kommentare. Viele Kunden stellen sich die Frage: Wohin zieht die „Deko-Börse“ denn eigentlich? Die Antwort: In die Gartenstraße neben Discounter Tedi, ebenfalls in Duisburg. Der Umzug hat finanzielle Gründe, wie die Laden-Inhaberin gegenüber DER WESTEN sagte.

Und viele sehen den Umzug des Geschäfts als positiv an – vor allem, was die Parksituation betrifft. „Da kann man wenigstens vernünftig parken“, „Die Lage ist besser, zumal man besser parken kann. Ich denke das wird“, „Mega, kann man viel besser parken – wobei den Weg lauf ich dann auch zur Not. Ist viel näher“ und „Gefällt mir sehr gut und wird bestimmt eine Verbesserung in Sachen Parkplatz sein! Zentrale Erreichbarkeit. Sie machen das schon“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Duisburg: „Deko-Börse“-Umzug am 1. April

Am 1. April soll es soweit sein und die „Deko-Börse“ eröffnet an ihrem neuen Standort. In dem Geschäft gibt es unter anderem Blumen, Töpfe und – wie der Name es bereits verrät – Deko zu kaufen.

