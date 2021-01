Duisburg: Ein Corona-Patient stirbt in der Klinik. Nur durch Zufall bemerkt man sein Versterben. (Symbolbild)

Duisburg: Corona-Patient stirbt in Klinik – und wird vergessen! Nur durch Zufall kommt alles heraus

Ein heikles Versäumnis hat sich Ende Dezember letzten Jahres in der Helios St. Johannes-Klinik in Duisburg abgespielt. Ein Patient starb und wurde dann tageslang in der Klinik Duisburg vergessen.

Wie die „WAZ“ berichtet, hatte man die Angehörigen des Verstorbenen nicht über seinen Tod informiert. Nur durch Zufall kam alles heraus.

Duisburg: Vier Tage lang wusste niemand von seinem Tod

Rosemarie Reul, die gesetzliche Betreuerin des verstorbenen Mannes ist empört: „Wenn das mein Vater gewesen wäre“, sagt sie in einem Interview mit der „WAZ“.

+++ Hund in Duisburg: Vierbeiner beißt um sich – weil Beamte sich nicht zu helfen wissen, kommt es zum Drama +++

Duisburg: Todes-Nachricht auf Nachfrage

In der Nacht zum 18. Dezember verstarb Edmund M. an der Covid-Infektion. Zwar klingelte in dieser Nacht das Telefon der Pflegerin - als sie den Hörer abnahm, hatte der Anrufer jedoch bereits schon wieder aufgelegt. Ein weiterer Anruf erreichte Rosemarie Reul nicht.

Duisburg: Edmund M. starb in Nacht vom 18. Dezember und niemand erfuhr davon. (Symbolbild) Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services (Symbolfoto)

Vier Tage lang hörte die Pflegerin nichts von der Klinik in Duisburg. Nur durch eine Zufall erfuhr Reul von dem Versterben ihres Klienten.

-----------------------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

-------------------------------------

Eine Bekannte der Pflegerin, die zufällig in der Duisburger Klinik arbeitet, berichtete ihr über den Tod des 88-jährigen. Die Klinik bestätigte diesen, als Reul kurz darauf im Krankenhaus anrief. Was mit seiner Leiche passiert war, konnte man ihr zu diesem Zeitpunkt noch nicht erzählen.

-------------------------------------

Weitere Artikel aus Duisburg:

+++ Duisburg: Comedian Markus Krebs auf Foto nicht wiederzuerkennen +++

+++ Duisburg: Polizei löst illegale Party mit 23 Männern auf – die Corona-Verstöße sind nicht ihr einziges Problem +++

+++ Hund in Duisburg: Tierpfleger kümmern sich rührend, doch Nala leidet im Zwinger – „Ein Häufchen Elend!“ +++

+++ Duisburg: Wohnung steht am späten Abend in Flammen – Mann tot +++

-------------------------------------

Duisburg: Ärztliche Leitung entschuldigt sich bei Angehörigen

Mittlerweile konnte die Leiche des Mannes jedoch ausfindig gemacht werden.

Der St. Johannes Klinik in Duisburg ist dieser Vorfall sehr peinlich. Wie die ärztliche Leitung darauf reagiert, liest du bei der „WAZ“. (mkx)