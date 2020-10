Duisburg: Ordnungsamt beendet Kindergeburtstag – unfassbar, was sich die Eltern dabei dachten

Die Beamten des Ordnungsamts Duisburg konnte kaum glauben, was sich auf einem Kindergeburtstag in der Stadt abspielte!

In Duisburg steigen die Corona-Fallzahlen, wie in vielen anderen NRW-Großstädten. Seit Anfang Oktober gelten deshalb strengere Regeln. Eine Familie kümmerte sich bei dem Kindergeburtstag jedoch herzlich wenig um die geltenden Schutzmaßnahmen. Allein bei der Anzahl der eingeladenen Gäste kann man nur mit dem Kopf schütteln. Was sich die Eltern des Kleinkindes dachten, bleibt wohl ihr Geheimnis.

Duisburg: Ordnungsamt beendet Kindergeburtstag

Am Freitag lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Duisburg bei 43,1. Laut Corona-Schutzverordnung dürfen ab einem Inzidenzwert von 35 private Feiern nur noch mit 50 Teilnehmern stattfinden.

Der Wert von 35 wurde bereits Ende September in Duisburg überschritten, seit dem 1. Oktober gelten strengere Maßnahmen. Wie die „WAZ“ berichtet, hielt sich eine Familie bei einer Feier jedoch offensichtlich nicht daran.

Das ist Duisburg:

ist die fünftgrößte Stadt in NRW

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht insgesamt aus sieben Stadtbezirken

der Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten sind unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

Zu einer Kindergeburtstagsfeier soll die Familie mehr als 150 Personen geladen haben. Der Hinweis an das Ordnungsamt und die Polizei sei aus der Bevölkerung gekommen, so die „WAZ“.

Unglaublich wie viele Gäste auf dem Kindergeburtstag eingeladen waren. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

Duisburg: Hinweis aus Bevölkerung

Doch dem nicht genug: In der Corona-Verordnung heißt es zudem, dass Feiern einen „herausragenden Anlass“ haben müssen. Darunter Jubiläen, Hochzeiten, Taufen und runde Geburtstags- sowie Abschlussfeiern.

Bei der Party in Duisburg wurde der erste Geburtstag eines Kindes gefeiert.

Wie die „WAZ“ berichtet hat das Ordnungsamt nun ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (mia)