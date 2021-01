Duisburg: Polizei löst illegale Party mit 23 Männern auf – die Corona-Verstöße sind nicht ihr einziges Problem

Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Duisburg. Dreister als diese Herrschaften aus Duisburg geht es wohl nicht!

In der Nacht zu Freitag haben Zeugen gegen 2.20 Uhr die Polizei in Duisburg angerufen und gemeldet, dass in einem Café auf der Straße „Am Förkelsgraben“ illegales Glücksspiel betrieben werden soll.

Die Beamten sind mit mehreren Streifenwagen zur Sportanlage in Duisburg-Hüttenheim gefahren – und haben tatsächlich gleich 23 Männer (zwischen 29 bis 56 Jahre alt) angetroffen!

Die Polizei Duisburg ist nachts zu einer illegalen Party ausgerückt. (Symbolfoto) Foto: imago images / Future Image

Duisburg: Polizei löst illegale Party mit 23 Männern auf

Das ganze Gebäude ist auch mithilfe der beiden Polizeihunde Arek und Antonia durchsucht worden. Neben einem Spielautomaten ist noch eine fünfstellige Summe Bargeld sichergestellt worden. Der Spielautomat steht im Verdacht, für illegales Glücksspiel eingesetzt worden zu sein.

-----------------------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

-------------------------------------

Logische Konsequenz: Die Verdächtigen müssen sich jetzt mit einem Verfahren wegen des Verdachts auf Beteiligung an unerlaubtem Glücksspiel auseinandersetzen. Und: Alle Männer haben eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung kassiert.

-----------------------------

Mehr News aus dem Ruhrgebiet:

++ Essen: Nach Silvester-Randale in Altenessen – Moschee-Chef wütend: „Bekloppt im Kopf“ ++

++ Duisburg: Markus Krebs überrascht mit Foto – hier ist der Comedian nicht wiederzuerkennen ++

-----------------------------

Tja, das wird wohl ein sehr teures Glücksspiel gewesen sein – bei dem ALLE Spieler am Ende verlieren werden... (mg)

-----------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Thermomix: Frau lässt Küchenmaschine reparieren – beim Blick auf die Rechnung trifft sie fast der Schlag ++

++ Armin Laschet offiziell bestätigt! SO viele Briefwahlstimmen erhielt er aus den Partei-Lagern ++

++ Das perfekte Dinner: Vegetarierin bekommt Fleischlos-Menü – doch eine Forderung ist richtig dreist ++

-----------------------------

In Essen-Bredeney haben Unbekannte in einem Privatwald nahe der Villa Hügel zwischen Heiligabend und Neujahr dutzende Bäume illegal gefällt! Doch der Wald ist nicht irgendein Wald in Essen, sondern der Kruppwald! Hier erfährst du alle Details!