Duisburg: Vorstoß von den Grünen – Corona-Sünder sollen DAFÜR zur Kasse gebeten werden

Duisburg. In Duisburg sollen Corona-Sünder zur Kasse gebeten werden. So wollen es zumindest die Grünen. Mit Bußgeldern soll anderen Menschen in Duisburg geholfen werden.

Laut der WAZ liegt Duisburg an der Spitze in NRW, was die Einnahmen an Bußgeldern wegen Corona-Verstößen betrifft. Mehr als eine Million Euro spülten die Sünder bereits in die Kasse.

In Duisburg sollen Corona-Sünder FFP2-Masken finanzieren. Foto: IMAGO / Future Image

Und genau mit dem Geld haben die Grünen aus Duisburg eine Idee. Es soll dafür genutzt werden, Bedürftigen kostenlos FFP2-Masken zur Verfügung zu stellen. Die sind seit dem 25. Januar in Geschäften und im ÖPNV Pflicht.

Das ist eine FFP2-Maske:

FFP2-Masken sind partikelfiltrierende Halbmasken

Ursprünglich wurden sie im Handwerk eingesetzt

FFP steht für Filtering Face Piece

Sie werden in die Kategorien 1 bis 3 eingeteilt

FFP2-Masken filtern demnach mindestens 94 Prozent der Partikel, FFP3-Masken mindestens 99 Prozent

Da die Masken nicht so einfach wie die Stoff-Varianten gewaschen und weitergenutzt werden können, geht die Anschaffung ganz schön ins Geld. Für Menschen, die zum Beispiel von Hartz 4 leben, ist es schier unmöglich, jeden Tag eine neue Maske zu tragen.

Duisburg: Entscheidung soll im Februar fallen

Deswegen fordern die Grünen von der Stadtverwaltung Duisburg nun, darüber am 18. Februar in der Stadtratssitzung zu entscheiden.

„Diejenigen, die sich rücksichtslos verhalten und das Risiko für eine Infektion billigend in Kauf nehmen, sollen den Schutz derer finanzieren, die sich Schutz nicht leisten können“, sagt Grünen-Co-Fraktionssprecher Felix Lütke gegenüber der WAZ.

Gleichzeitig kritisiert Lütke die Entscheidung der NRW-Landesregierung. Er findet es unverantwortlich, „die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken einzuführen, ohne sich Gedanken um arme Bürger zu machen.“ (ldi)