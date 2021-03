Das Impfzentrum Duisburg nimmt an einem Pilotprojekt zur Vergabe von Impfterminen teil. (Symbolfoto)

Duisburg: Vorzeitige Impfung per SMS – SO werden Impfreste an jeden verteilt

Rund um die Corona-Impfung kommt es immer wieder zu Diskussionen: Was passiert mit Impfstoffen, die ungenutzt bleiben – zum einen, weil immer wieder Reste in den Ampullen bleiben, zum anderen, weil Termine in Impfzentren nicht wahrgenommen werden?

Eine Software, die in Köln entwickelt wurde, nimmt sich genau diesem Problem an. Die sogenannte „Impfbrücke“ wird bereits seit Mitte Februar im Impfzentrum Duisburg als Pilotprojekt getestet.

Duisburg: So funktioniert die Impf-Verteilung per Handy

„Einmal mit der Spritze aufgezogen, beträgt die Haltbarkeit von Corona-Impfstoffen nur noch wenige Stunden“, heißt es auf der Website der „Impfbrücke“.

Umso wichtiger, dass nicht genutzte Impfdosen und vergebene Termine schnell an andere Impfwillige weiter gegeben werden können. Deshalb hat das Software-Startaup LIT labs ein Programm entwickelt, das die Vergabe schnell und unkompliziert regelt – und das per SMS.

Seit rund zehn Tagen ist ein Prototyps des Systems im Impfzentrum Duisburg im Einsatz. Interessenten können sich vom Impfzentrum registrieren lassen, das wiederum nur Impfgruppe und Handynummer in ein passwortgeschützes System eingeben muss.

-----------------------------

Das ist Duisburg:

fünftgrößte Stadt in NRW

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus sieben Stadtbezirken

der Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

-------------------------------------

Sind dann Impfdosen nach dem normalen Tagesbetrieb übrig, können über dasselbe System entsprechende Suchmeldungen (Zeitfenster, Anzahl der Imfpdosen und Standort) eingegeben werden.

Das Impfzentrum Duisburg testet das Pilotprojekt „Impfbrücke“ seit Mitte Februar. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Per Zufall wählt die Software dann, unter Berücksichtigung der Impfgruppen, drei Personen für die vorhandenen Dosen aus, die per SMS über die spontane Möglichkeit informiert werden. Das Angebot kann mit einer simplen „Ja“-Antwort per SMS angenommen werden, informiert die „Impfbrücke“.

Hier gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wenn sich nach 30 Minuten keiner der angeschrieben Personen zurückmeldet, werden weitere benachrichtigt.

+++ Corona in NRW: Wirtschaftsminister fordert Lockerungen im März ++ AfD-Chef hat Sohn (16) vorzeitig impfen lassen +++

Duisburg: Test-Software wurde innerhalb von drei Wochen entwickelt

Die Gründer und Geschäftsführer von LIT labs, Manuel Hüttel und Pirmin Straub, sind durch Gespräche mit befreundeten Ärzten auf das Problem der nicht verwendeten Impfreste aufmerksam geworden.

Die „Impfbrücke“ wird von Sponsoren finanziert, der Prototyp wurde von LIT labs und Partnern (Coreer, Black Mars Capital, u.a.) innerhalb von drei Wochen entwickelt.

---------------

Mehr News aus Duisburg:

----------------------

Laut „Bild“ wären in zehn Tagen Testbetrieb im Impfzentrum Duisburg bereits 125 übrig gebliebene Impfdosen verteilt worden. Aktuell ist das Programm noch in der Pilotphase – es gebe aber bereits weitere Interessenten für das System, so Gründer Manuel Hüttl. (kv)