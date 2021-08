Duisburg: Polizei mit Überraschungs-Einsatz gegen Clans – ihnen dürfte das Lachen vergangen sein

Die Crystal Meth-Produktion verlagert sich aus Tschechien in die Niederlande. Dabei sollen auch mexikanische Drogenkartelle eine Rolle spielen. Wiederholt wurden mexikanische und kolumbianische Meth-Köche festgenommen. Auch in NRW wächst die Sorge.

Crystal Meth: Horror-Droge auf dem Vormarsch in NRW

Crystal Meth: Horror-Droge auf dem Vormarsch in NRW

Immer wieder kämpft die Polizei im Ruhrgebiet gegen kriminelle Clans – so auch am Mittwoch in Duisburg.

Besonders im Blick hatten die Beamten dieses Mal teure oder aufgemotzte Autos.

Gleich mehrfach hatten die Polizisten aus Duisburg mit ihrer Aktion Erfolg. Einigen Fahrern dürfte das gehörig die Laune vermiest haben.

Duisburg: Ein Mercedes fällt besonders ins Auge

Besonders teure und hochwertige Autos hatten die Polizisten am Mittwoch, 11. August, auf dem Kieker. Sie kontrollierten zur Bekämpfung von Clankriminalität Fahrzeuge in Hochfeld, Rheinhausen, Bruckhausen und Hochheide.

Ein Mercedes fiel den Beamten dabei besonders ins Auge: Nicht nur lag der Mercedes auffällig tief auf der Straße, nach der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass auch am Fahrwerk des Autos sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse jemand massiv manipuliert hatte.

---------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

---------------

Im Fahrzeugschein waren keine derartigen Änderungen eingetragen – dabei weiß jeder vernünftige Auto-Tuner, dass so etwas zwangsläufig notwendig ist.

Duisburg: Polizei mit Überraschungs-Einsatz gegen Clans – dieses Auto fiel ihnen besonders ins Auge! Foto: Polizei Duisburg

Ein herbeigerufener Prüfer der Prüfgesellschaft Dekra bestätigte, was die Polizisten schon vermutet hatten: Das Fahrzeug durfte in dem Zustand gar nicht mehr gefahren werden! Daraus ergab sich das sofortige Erlöschen der Betriebserlaubnis. Der Fahrer bekam zudem eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Duisburg: Kontrolle von 155 Menschen

Auch darüber hinaus erwies sich die Kontrolle als Erfolg für die Polizei: Insgesamt 155 Menschen wurden kontrolliert. Sieben Strafanzeigen schrieb die Polizei wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und das Pflichtversicherungsgesetz, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Diebstahls. Dazu kamen 16 Verwarngelder und sieben Ordnungswidrigkeitsanzeigen – inklusive der für den Mercedes-Fahrer.

---------------

Weitere Duisburg-News:

Duisburg: Schulen erhalten Amokdrohungen per Mail – Polizei geht von Hacker-Angriff aus

Duisburg: Impf-Aktion für Kinder und Jugendliche – Stadt lockt mit DIESER Attraktion

Duisburg: Hund stirbt qualvollen Tod – jetzt warnt das Frauchen mit diesen Worten andere Besitzer

---------------

Mit den Beamten unterwegs waren auch Kräfte des Amts für Rechnungswesen und Steuern der Stadt Duisburg. Sie konnten 13 Schuldner ausmachen. Die Kräfte stellten Bargeld sicher. Zudem wurden drei Autos gepfändet. Der Fahrer eines Audis A7 konnte dem gerade noch entgehen. Er zahlte einen hohen Geldbetrag direkt vor Ort. (evo/pol)