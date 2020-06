Duisburg: Café-Besitzerin hat erst vor einem Jahr eröffnet – jetzt steht sie vor dem Corona-Ruin

Duisburg: Vor nicht einmal einem Jahr hatte Petra Schönfeldt das Café am Waldfriedhof übernommen. Nun ist schon wieder Schluss.

Duisburg. Im Juni 2019 eröffnete Petra Schönfeldt das Café am Waldfriedhof in Duisburg. Mit frischen Ideen sollte das Geschäft angekurbelt werden. Doch weniger als ein Jahr später ist der Traum bereits wieder vorbei.

Dabei fing alles ganz vielversprechend an. „Ich war mehr als zufrieden“, erzählt Schönfeldt gegenüber der „WAZ“ von der Anfangszeit ihres Engagements in dem Café in Duisburg. Doch dann kam der Corona-Lockdown.

Duisburg: Nur ein Jahr nach Eröffnung – Café-Besitzerin muss wegen Corona schließen

Das Café im Duisburger Stadtteil Wanheimerort lebte hauptsächlich von Beerdigungsnachfeiern. Doch damit – und auch mit jeglicher anderer Form von Veranstaltungen – war am 18. März Schluss. Alles Gastronomiebetriebe in NRW mussten schließen. Ein Schock für Petra Schönfeldt, die in den wenigen Monaten seit der Wiedereröffnung noch keine finanziellen Rücklagen hatte bilden können und nun ohne Einnahmenquelle dastand.

Das Café am Waldfriedhof in Duisburg-Wanheimerort fiel dem Corona-Lockdown zum Opfer. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Immerhin verlief der Antrag auf staatliche Soforthilfe erfolgreich. „Das Geld kam sehr schnell, das war wirklich eine gute Sache“, so Schönfeldt im Gespräch mit der „WAZ“.

