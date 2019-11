An dieser Haltestelle wartest du vergeblich auf den Bus – doch das hat einen unglaublich wichtigen Grund

Duisburg. „Frust kommt auf, denn der Bus kommt nicht“, singt Peter Fox in seinem Hit „Schwarz zu Blau“.

An der Duisburger Bushaltestelle am Walter-Cordes-Wohnstift dürfte das nicht der Fall sein. Auch wenn hier definitiv kein Bus kommt. Denn in Duisburg-Röttgersbach hat die DVG eine sogenannte Schein-Bushaltestelle errichtet.

Eine Bushaltestelle, die eigentlich gar keine ist. Klingt komisch, ist aber so.

Duisburg: Schein-Bushaltestelle hilft Demenzkranken am Walter-Cordes-Wohnstift

Es hängt zwar ein fiktiver Fahrplan und es gibt auch Sitzgelegenheiten, ein Bus hält jedoch nie. Denn eine Schein-Bushaltestelle dient als Erinnerungsort für Demenzkranke.

Die Idee, eine solche Haltestelle für Demenzkranke zu errichten, hatten die Mitarbeiter des Walter-Cordes Wohnstiftes. Die DVG hat den Vorschlag sofort aufgegriffen. „Wir finden die Idee toll und haben uns daher kurzerhand entschlossen, das Wohnstift zu unterstützen“, sagt Matthias Brockmann, Teamleiter im Bereich Haltestellen bei der DVG.

„Wir freuen uns über die Unterstützung der DVG, denn die Haltestelle hilft uns dabei, die Sicherheit der Bewohner besser im Blick zu haben“, sagt Einrichtungsleiter Wolfgang Heling. „Menschen mit Demenz oder Alzheimer haben kaum noch ein Kurzzeitgedächtnis und leben mit zunehmendem Erkrankungsgrad mehr und mehr in der Vergangenheit.“

Demente vergessen beim Warten, wohin sie wollten

Sie sehnen sich in die längst vergangene Zeit und in ihre alte Umgebung zurück, weshalb sie meist sehr unruhig sind und weg wollen. Hier leistet die Schein-Bushaltestelle wertvolle Dienste.

Im festen Glauben an die Möglichkeit der Heimfahrt warten die Bewohner dort auf den nächsten Bus. Manchmal reichen schon zwei Minuten des Wartens und der Bewohner hat vergessen, warum er an Ort und Stelle ist. Dann geht er wieder zurück in die Einrichtung. (ms)