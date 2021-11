Duisburg: Mann steigt in Bus und prügelt auf Fahrerin ein – jetzt sucht die Polizei nach diesem Verdächtigen

Duisburg. Erschreckende Szenen in einem Bus in Duisburg.

Ein Räuber hat brutal auf eine Busfahrerin aus Duisburg eingeprügelt, weil er ihr Handy stehlen wollte.

Duisburg: Fiese Attacke auf Busfahrerin

Duisburg: In einem Bus hat ein Angreifer brutal auf die Fahrerin eingeschlagen. Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Am späten Mittwochabend gegen 21.40 Uhr lenkte die Busfahrerin die Linie 926 an die Haltestelle „Birkenstraße“ in Duisburg. Ein junger Mann stieg dort in den Bus, kletterte plötzlich über den Kassenbereich und schlug unvermittelt und brutal der 39-Jährigen ins Gesicht. Zum Glück blieb sie dabei unverletzt.

Ihr Handy hatte sie zum Schutz vor dem Angreifer in den Fußraum fallen lassen. Nach dem Angriff floh der Mann ohne Beute.

---------------------------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

---------------------------------

+++ Zoo Duisburg bringt beliebte Attraktion zurück – mit einem süßen Zuschauer-Liebling +++

Polizei Duisburg sucht DIESEN Mann – kannst du helfen?

Jetzt sucht die Polizei den unbekannten Räuber. Hast du die Szene am Mittwochabend beobachtet und erinnerst dich an den Täter? So sieht er aus:

etwa 1,60 Meter groß

etwa 18 Jahre alt

trug einen schwarzen Mundschutz und eine schwarze Jack-Wolfskin-Jacke

---------------------------------

Mehr Themen:

Weihnachtsmarkt in Duisburg: Regeln verschärft – wer DABEI erwischt wird, muss 250 Euro blechen

Duisburg: Wegen bitterer Kälte – DVG mit wichtiger Nachricht

Lotto in Duisburg: Mann gewinnt 7,4 Millionen – doch das ist noch nicht alles!

---------------------------------

Wenn du der Polizei einen Hinweis liefern kannst, wende dich an das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei. Du erreichst die Beamten unter der Telefonnummer 0203/2800. (vh)