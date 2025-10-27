Duisburger sammelt ehrenamtlich Müll – und kämpft sich damit raus aus dem Bürgergeld

Marvin Rathmann und seine Frau Clarissa haben sich erst in Oberhausen und mittlerweile in Duisburg einen Namen gemacht. Als Bürgergeld-Empfänger steckte das Paar den Kopf nicht in den Sand. Stattdessen engagieren sich die beiden als ehrenamtliche Müllsammler, wollen so der Gesellschaft und dem Staat etwas zurückbringen.

Nach ihrem Umzug nach Duisburg stieß das Paar zunächst noch auf Hürden bei der Stadt (mehr dazu hier >>>). Mittlerweile ist der „Aufräumblitz“, wie sich beide nennen, nicht mehr zu stoppen. Im Gespräch mit DER WESTEN verrät Marvin Rathmann, dass sein Engagement ihn sogar jetzt raus aus dem Bürgergeld verhelfen könnte.

Duisburger Müll-Sammel-Paar wird Tiktok-Star

Denn die Duisburger dokumentieren ihre ehrenamtlichen Müllsammel-Aktionen mit der Kamera. Ihre Videos erreichen bei Instagram und Tiktok ein großes Publikum. Und das wirft sogar Geld ab, weil der „Aufräumblitz“ bei Tiktok in der Zwischenzeit eine Menge Nutzer erreicht.

++ Lotto-König Chico lockt mit 50.000 Euro – so kommst du an die Kohle ++

Nachdem das Duisburger Paar die Marke von 10.000 Followerinnen (Stand 24. Oktober: 11.400 Fans) geknackt hatte, kassiere man 37 Cent pro 1.000 Klicks. „Ich habe allein mit meinen letzten drei Videos 100 Euro verdient“, berichtet Marvin Rathmann.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Pro Monat verdiene er unter anderem durch „Tiktok-Shop“ 600 bis 700 Euro. Einnahmen, von denen das Amt wisse, betont er im Gespräch mit DER WESTEN: „Das wird alles vom Bürgergeld abgezogen. Wir sind jetzt nur noch Aufstocker“, berichtet der Duisburger Stolz über sein Selfmade-Business.

Marvin und Clarissa Rathmann sammeln zur kalten Jahreszeit in Duisburg Müll im „Scooby“ Doo-Kostüm. (Archivbild) Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

++ Seuche erreicht Duisburg ++ Warnung an Hunde-Halter ++ Zoo in Alarmbereitschaft ++

Täglich 7 bis 8 Stunden Arbeit

Und so sei aus dem ehrenamtlichen Müllsammeln in der Zwischenzeit ein echter Vollzeit-Job geworden. Zweieinhalb bis drei Stunden pro Tage sammle das Paar Müll im Duisburger Norden. Durch das Schneiden und Hochladen von Videos sei er täglich sieben bis acht Stunden beschäftigt.

„Von Montag bis Freitag sind wir unterwegs, hauptsächlich in Neumühl und manchmal an Hotspots in Meiderich.“ Allein in der letzten Woche seien dabei 90 Säcke zusammengekommen. Die holen die Duisburger Wirtschaftsbetriebe nach einer kurzen Mail zuverlässig ab. Dazu wird das Paar mit Müllsäcken und Handschuhen unterstützt. Ein Engagement, von dem alle in Duisburg profitieren.