Duisburg: Brandserie erschüttert die Stadt – Polizei schnappt Tatverdächtigen

Duisburg. Eine Brandserie hält seit Tagen die Menschen in Duisburg in Atem. >>> hier mehr dazu Nun melden Polizei und Staatsanwaltschaft: Ein Tatverdächtiger ist festgenommen worden.

Der 59 Jahre alte Verdächtige soll am frühen Sonntagmorgen gegen 4.20 Uhr auf der Douvermannstraße in Duisburg einen roten Ford angezündet haben.

Duisburg: Polizei schnappt Tatverdächtigen nach Brandserie

Zivile Polizeibeamte, die im Zusammenhang mit der Auto-Brandserie vor Ort im Einsatz waren, haben den Mann beim Verlassen des Tatortes gesehen. Sie verfolgten den 59-Jährigen und nahmen ihn fest. Bei dem Mann entdeckten die Beamten zwei Blöcke Grillanzünder und Feuerzeuge.

Duisburg: Polizei fasst mutmaßlichen Brandstifter

Er hat bei der Vernehmung gestanden, den Brand gelegt zu haben. Der Mann gilt wegen der Nähe auch als dringend tatverdächtig, mehrere Autos im Duisburger Norden angezündet zu haben.

Nun wird gegen ihn wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Die Polizei bittet weiter um Hinweise

Erst am Wochenende brannten insgesamt 14 Autos in der Nacht in Duisburg. Immer wieder brannten in den vergangenen Wochen Autos im Duisburger Norden. >>> Duisburg in Angst: Und wieder brennen Autos – Polizei jagt Feuerteufel

Ob sie alle auf die Kappe des geschnappten Tatverdächtigen gehen oder ob er eventuell auch Komplizen hatte, wird sich wohl im Laufe der Ermittlungen zeigen.(jg)