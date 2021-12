Duisburg: Kleiner Junge (10) aus NRW vermisst ++ Polizei sucht mit Hubschrauber und Spürhunden ++ Führt die Spur ins Ruhrgebiet?

So entsteht ein Phantombild

Duisburg. Wo ist Angelo P. (10) aus Bonn? Seit Dienstag wird der kleine Junge vermisst. Die Polizei vermutet, dass der Zehnjährige möglicherweise in Duisburg sein könnte.

Hast du Angelo P. gesehen? Foto: Polizei Bonn

Doch nicht nur in Duisburg fahnden die Beamten nach dem Kind. Bei der Suche kam unter anderem ein Hubschrauber zum Einsatz – bislang jedoch vergeblich.

Duisburg: Kleiner Junge vermisst – führt die Spur ins Ruhrgebiet?

Am Dienstag gegen 13.15 Uhr ist Angelo P. das letzte Mal gesehen werden. Nach dem Unterricht an der Kreuzbergschule in der Lengsdorfer Schulstraße verliert sich seine Spur.

Um 16.40 Uhr schlug die Jugendhilfeeinrichtung, in der der kleine Junge lebt, Alarm. Die Polizei leitete sofort die Fahndung ein, setzte einen Hubschrauber und Spürhunde ein. Doch von dem Zehnjährigen fehlt weiter jede Spur.

Trotz Hubschrauber-Einsatz konnte der vermisste Junge nicht gefunden werden. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

Kleiner Junge vermisst – Spur führt unter anderem nach Duisburg

Im Laufe der Ermittlungen verdichteten sich am späten Mittwochnachmittag die Hinweise, dass sich Angelo möglicherweise in Duisburg oder Krefeld aufhalten könnte.

Dort leben Angehörige des unter Vormundschaft stehenden Jungen. Sofort rückten die Ermittler zu den Adressen der Familienmitglieder aus. Dabei tauchte der Junge allerdings bislang nicht auf.

Jetzt bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hinweise.

Polizei sucht in Duisburg nach vermisstem Jungen

So sieht der Vermisste Junge aus NRW aus:

etwa 1,40 bis 1,50 Meter groß

schlank

dunkler Hautteint

schwarze, glatte Haare

Bei seinem Verschwinden trug der kleine Junge einen braunen Anorak, Jeans und blaue Winterschuhe und hatte einen schwarzen Schulrucksack dabei.

Du hast den vermissten Jungen gesehen oder weißt, wo er sich aufhalten könnte? Dann melde dich bitte bei der Polizei Bonn unter der Nummer: 0228 15-0 oder wähle einfach die 110. (ak)