Duisburger hören Sirenengeheul in der Nacht – „Habt ihr einen am Sender?“

Am Dienstagabend (23. September) herrschte helle Aufregung in Duisburg. Ein Blindgängerfund in Duisburg-Kaßlerfeld sorgte für einen Großeinsatz. Die A40 musste sogar zwischenzeitig voll gesperrt werden. Erst am späten Abend konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden (>>hier mehr dazu).

Allerdings heulte dann noch einmal die Sirene in Duisburg. Warum? Das fragten sich auch viele Anwohner. Wir klären einmal auf.

Nächtliches Sirenengeheul in Duisburg

Grundsätzlich klärt die Stadt mithilfe der Sirenen über mögliche Gefahrenlagen auf. Dazu gehören unter anderem Großbrände, Hochwasser oder auch Kampfmittelfunde wie dieser. Das Sirenenwarnsystem funktioniert so, dass für etwa eine Minute ein Heulton zu hören ist. Bei einer Warnung schwillt dieser an und ab, bei einer Entwarnung wird ein Dauerton ausgestoßen.

Und genauso war es auch am Dienstagabend. Allerdings konnte der Blindgänger aufgrund von Verspätungen erst kurz vor 23 Uhr entschärft werden. Bereits zuvor hatte die Stadt angekündigt: „Die städtische Sirene wird im Stadtteil zur Entwarnung zu hören sein.“ Ein etwa einminütiger Dauerton der Sirenen kündigt die Entwarnung an. Doch wie üblich ist diese Methode?

Duisburger beschweren sich über Ruhestörung

„Es war nicht zu überhören“, beschwerten sich etwa Anwohner unter dem Facebook-Beitrag der Stadt. „Muss man deswegen die Sirenen anmachen? Habt ihr einen am Sender?“ Andere waren sichtlich verwirrt. „Habe mich schon gewundert, die Sirene gehört zu haben, jetzt weiß ich ja, warum“.

Tatsächlich ist es aber Gang und gäbe in Duisburg, bei einer Bombenentschärfung anschließend per Sirene zu entwarnen. So wissen zumindest die evakuierten Personen sofort Bescheid, dass sie wieder zurück in ihre Wohnungen und Häuser dürfen. Die Stadt informiert deshalb bereits über den Punkt „Krisenkommunikation“ auf der offiziellen Stadtseite. Weiter wird auch über Cell Broadcast, die NINA WarnApp, KATWARN, die städtischen Social-Media-Kanäle, die Leitstelle der Feuerwehr, Call Duisburg und das Gefahrentelefon der Feuerwehr informiert.

Auch in anderen Städten im Ruhrgebiet wie etwa Essen oder Dortmund wird die Entwarnung per Sirenenton so oder ähnlich gehandhabt.