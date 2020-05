Duisburg: Nach Bombenfund – Blindgänger erfolgreich entschärft

In Duisburg wurde eine Bombe gefunden. (Symbolbild)

Duisburg. In Duisburg wurde bei Bauarbeiten eine Bombe gefunden!

Der Fundort liegt an einem Kreisverkehr in Duisburg-Kaßlerfeld. Sie musste noch heute entschärft werden.

Bei der Vorbereitung auf Sanierungsarbeiten des Karl-Lehr-Brückenzugs wurde im Bereich des Verteilerkreises an der Ruhrorter Straße am Dienstagvormittag eine englische Fünf-Zentner-Bombe gefunden.

Duisburg: Bombe gefunden – Entschärfung noch heute

Die Entschärfung war gegen 19.30 Uhr geplant. 45 Minuten später dann die Entwarnung: Der Blindgänger wurde erfolgreich entschärft. Im Umkreis von 250 Metern um den Fundort müssen alle Anwohner evakuiert werden. Das betrifft 544 Personen. In der Sicherheitszone, 500 Meter um den Fundort, leben rund 1600 Menschen.

+++Update: 20.21 Uhr: Die Bombe wurde erfolgreich entschärft. Die Sperren werden jetzt aufgehoben. Dazu werden die städtischen Sirenen ertönen.

+++ Update: 19.38 Uhr: Die Entschärfung hat begonnen.

+++ Update um 19.27 Uhr: Die Evakuierung ist abgeschlossen. Insgesamt sind 120 Mitarbeiter des Bürger- und Ordnungsamtes, 50 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, 26 der Malteser und Johanniter sowie 20 Polizisten im Einsatz. Es wurden zwei Krankentransporte durchgeführt.

Vier Menschen befinden sich derzeit im Aufenthaltsraum der Aula der Gesamtschule Mitte.

In diesem Bereich sind die Anwohner aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. Die Fenster der Wohnung sollten in jedem Fall geschlossen sein.

A40-Zubringer dicht

Die geplante Entschärfung hat auch einen Einfluss auf die A40: Der Zubringer zur Autobahn wird in beide Fahrtrichtungen gegen 19 Uhr gesperrt. Die A40 selbst ist von der Sperrung allerdings nicht betroffen.

Für Bürger im betroffenen Gebiet hat die Stadt Duisburg in der Aula der Gesamtschule Mitte ab 17.30 Uhr einen Aufenthaltsraum für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. Im Evakuierungsbereich steht ab 18.30 Uhr an der Albertstraße/Ecke Ruhrorter Straße ein Bus für Anwohner bereit, der den Transfer zum Aufenthaltsraum übernimmt. Nach der Entschärfung wird er die Anwohner auch wieder zurückbringen.

Weitere Informationen bekommst du unter 0203/283-2000,über das Gefahrentelefon der Feuerwehr unter 0800/112 13 13 oder über die Warn-App NINA.