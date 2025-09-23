Bombenentschärfung in Duisburg ++ A40 muss voll gesperrt werden!

Bombenfund in Duisburg!

Im Stadtteil Kaßlerfeld wurde bei Sondierungsarbeiten am Dienstag (23. September) eine britische Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie muss noch am selben Abend entschärft werden. Dafür ist auch eine Sperrung der A40 zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Häfen und dem Kreuz Duisburg nötig, wie die Stadt am Nachmittag ankündigte.

Es handelt sich um eine britische Zehn-Zentner-Bombe mit Aufschlagszünder, die an der Straße „Am Unkelstein“ entdeckt wurde, schreibt die Stadt Duisburg. „Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wird den Blindgänger noch heute entschärfen.“

Die Sperrzone für die Bombenentschärfung in Duisburg. Foto: Stadt Duisburg

Die Evakuierungszone wurde rund 600 Meter rund um den Fundort aufgezogen (siehe Grafik) und betrifft mehr als 1.400 Anwohner. Ein Seniorenheim, Gewerbebetriebe und der Innenhafen fallen in die Entschärfungszone, genauso wie die Güterzugstrecke der Hafenbahn – und eben auch die A40!

Verkehrschaos am Abend erwartet

Die Sperrzone gilt ab 18 Uhr, die Entschärfung soll um 20 Uhr stattfinden – und die A40 wird gegen 19.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt, kündigt die Stadt Duisburg an. Am Abend geht zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Häfen und dem Kreuz Duisburg dann erstmal gar nichts auf der Autobahn.

Daher warnt die Stadt Duisburg schon im Voraus: „Aufgrund der Sperrungen kann es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.“