Duisburg: Blaualgen-Alarm! An diesen Seen lauert die Gefahr

Duisburg. In Duisburg im See schwimmen? Gerade bei dem Wetter eine hervorragende Idee zur Abkühlung.

Doch genau davor warnt jetzt die Stadt, denn in mehreren Seen in Duisburg wurden Blaualgen entdeckt. Und die können nicht nur für den Menschen gefährlich werden...

Duisburg: Achtung, hier haben sich Blaualgen angesiedelt

Blaualgen sind giftig und können beim Schwimmen leicht verschluckt werden. Auch Angler sollten Acht geben: „Auf einen Verzehr der Fische aus den Seen sollte verzichtet werden.“, warnt Susanne Stölting von der Stadt Duisburg.

Der Grund dafür: Wer einen Fisch isst, der das Gift der Blaualge in sich trägt, nimmt die gefährlichen Stoffe auch in den eigenen Organismus auf. Das könne zu gesundheitlichen Problemen führen.

Blaualgen: Gefahr für Mensch und Tier

Doch schon allein der direkte Hautkontakt mit belastetem Wasser kann problematisch werden. Breitet sich die Alge weiter aus und bildet Blüten, kann das zu Haut- und Schleimhautreizungen, allergischen Reaktionen, Bindehautentzündungen und Ohrenschmerzen führen.

Das gilt nicht nur für die Menschen, sondern auch für Tiere. Wer mit seinem Hund an den Seen in Duisburg spazieren gehen will, sollte genau darauf Achtgeben, dass sein Hund das möglicherweise gefährliche Wasser nicht trinkt oder darin badet.

Diese Seen in Duisburg sind betroffen

Betroffen von den Blaualgen sind die folgenden Seen in Duisburg:

Kruppsee

Wambachsee

Wolfssee

Entwarnung gibt es für das Freibad am Wolfssee: Dort ist das Wasser laut Angaben der Stadt nicht befallen. Außerhalb des Freibads ist das Schwimmen an der Sechs-Seen-Platte nicht erlaubt.

Duisburg: Blaualgen haben sich in drei Seen angesiedelt. So sehen die Kleinstlebewesen unter dem Mikroskop aus. Foto: imago images

Das steckt hinter der blauen Plage

Blaualgen sind keine Pflanzen, sondern Bakterien. Sie kommen in heimischen Gewässern natürlicherweise vor und sind im Allgemeinen nicht gefährlich. Unter besonderen Bedingungen, bei Schönwetterperioden beispielsweise oder Überdüngung – etwa durch die Fütterung von Wasservögeln – können sich diese Bakterien stark vermehren.

Das Wasser bekommt dann einen grünlich-bläulichen Schimmer, daher auch der Name „Blaualge“. Hinzu kommt oft ein charakteristischer, leicht muffiger Geruch. (vh)