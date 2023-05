Duisburg: Baustelle sorgt für Spott unter Anwohnern – „Entweder Absicht oder dämlich“

Eine Baustelle ist in der Regel selten ein Grund zur Freude, bedeutet sie doch vor allem nur zweierlei: ordentlich Lärm und Straßensperrungen. Da mag es kaum verwundern, dass eine Baustelle in Duisburg jetzt statt Lob jede Menge Kritik einheimst.

Über die Baustelle im Stadtteil Obermeiderich in Duisburg wird unter den Anwohnern aber regelrecht gespottet. Grund ist nicht allein der halbfertige Zustand, sondern vielmehr ein kurioser Anblick bei der Baumaßnahme, wie eine Aufnahme jetzt zeigt.

Duisburg: Foto sorgt für Aufruhr

Darauf zu sehen: eine nicht mal halb fertig gepflasterte Straße. Doch schaut man sich das Foto genauer an, so irritiert vor allem der Anblick des künftigen Radwegs. Denn zwischen roten Pflastersteinen ragt eine meterhohe Straßenlaterne empor. Die irre Aufnahme wurde in einer Facebook-Gruppe über Duisburg-Meiderich geteilt. Und die Anwohner verstehen bei diesem Anblick die Welt nicht mehr.

Die Laterne auf dem Fahrradweg bewegt derzeit die Anwohner von Duisburg-Obermeiderich. Foto: Privat

„Da wird die Radtour zum Erlebnis“, schreibt die Beitragsverfasserin zu ihrem Foto dazu. Die Reaktionen anderer Anwohner lassen nicht lange auf sich warten. Während einer kommentiert „Das kann nur Duisburg“, sind sich andere einig: „Wäre was für Mario Barth“! Damit spielen sie auf die Sendung „Mario Barth deckt auf“ des Comedians an, in der er Fälle von Steuerverschwendung in Deutschland thematisiert.

Anwohner befürchten „neue Slalom-Strecke“

Eine andere Duisburgerin fragt sich: „Ob die Laternen da noch wegkommen? Oder neue Slalom-Strecke?“ Andere werden mit ihrer Kritik aber deutlich: „Entweder Absicht oder dämlich.“

Weitere News:

Doch es gibt auch Anwohner, die sich auf die Seite der Stadt Duisburg schlagen: „Ja ist doch gut, dass die Strecke saniert wird. Derzeit ist das ja auch abgesperrt und die Masten werden ja noch versetzt.“ Ob dies wirklich der Pläne sind und was die Stadt ansonsten zu den Vorwürfen sagt, erfährst du in Kürze.