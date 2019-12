Mitte November 2018 wird in Polen eine Babyleiche in einer Altkleidersortieranlage gefunden. Die Spur führt nach Duisburg. Noch immer ist unklar, wer die Mutter der kleinen "Mia" ist.

Duisburg: Baby Mia im Container entsorgt – so will die Polizei die Mutter des toten Säuglings doch noch finden

Duisburg. Dieser Fall geht selbst hartgesottenen Ermittlern an die Nieren!

Mitte November 2018 wird in Polen eine Babyleiche in einer Altkleidersortieranlage gefunden. Die Polizei tauft das tote Baby „Mia“. Die Spur führt nach Duisburg. Doch wer ist die Mutter? Dieser Frage geht die Polizei Duisburg seit über einem Jahr nach.

Duisburg: Fall Baby „Mia“ bleibt ungelöst

Bei ihrer Suche finden die Beamten ein weiteres totes Baby in Duisburg. Doch die Annahme, es handele sich um die Zwillingsschwester, bestätigt sich nicht.

Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Mit einer bewegenden Gute-Nacht-Geschichte geht Baby Mia bei der Beerdigung auf ihre letzte Reise. Die Hoffnung der Ermittler, dass sie im Zuge der Beerdigung neue Hinweise auf die Mutter erhalten, erfüllt sich nicht.

Polizeidiensthundeführer Henrik Richter steht mit Polizeihund Amigo vor einen Plakat zur Suche nach der Mutter von Baby Mia. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Doch die Polizei gibt nicht auf. Eine sogenannte Isotopenanalyse bringt Gewissheit: Das tote Baby hat seine Wurzeln definitiv in Duisburg gehabt. Ihre Mutter hat in Duisburg oder Umgebung gelebt. Labore hatten dazu Gewebe- und Muskelproben des Mädchens genauer unter die Lupe genommen.

Mit einer großen Social-Media-Kampagne wendet sich die Polizei im November an die Öffentlichkeit. Ihre große Sorge: „Einem Geschwisterkind von Mia könnte bei einer erneuten ungewollten Schwangerschaft der Mutter dasselbe Schicksal drohen“, warnt die Polizei.

Denn die Beamten wissen, dass Mütter zum Neonatizid neigen - also der Kindstötung 24 Stunden nach der Geburt. „Unserer Erfahrung nach ist die Gefahr einer Wiederholung unfassbar groß. Viele Frauen haben ihre Säuglinge so behandelt, ehe sie entdeckt worden sind“, so eine Expertin der Polizei.

Die Ermittler fragen

Ist dir eine Frau aufgefallen,

die letztes Jahr ihren Kleidungsstil geändert sich

sozial zurückgezogen

möglicherweise kräftezehrende Arbeiten oder Sport gemieden

und dann im Winter zu ihrem alten Kleidungstil und Verhalten zurückgefunden hat?

„Möglicherweise haben Sie diese Frau oder dieses junge Mädchen sogar auf eine Schwangerschaft angesprochen und sie hat mit Ausflüchten reagiert? Oder wissen Sie womöglich von einer Schwangerschaft oder einer Geburt?“, fragt die Polizei.

Jeden Hinweis nehmen die ermittelnden Beamten unter 0203 280-0 oder der Mail-Adresse mia@polizei.nrw.de entgegen. Zusätzlich will die Polizei aufklären und stellt unter https://duisburg.polizei.nrw/mia Informationsmaterial zu Verfügung.

Polizeisprecherin Grahl hofft nach wie vor auf Hinweise aus der Bevölkerung, und seien es noch so kleine. Denn sie und ihre Kollegen lässt Mias Schicksal nicht los: „Dieser Fall ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir wollen die Mutter finden und den Fall aufklären.“