Duisburg: Baby kommt auf dem Weg ins Krankenhaus zu früh – du glaubst nicht WO

Das Baby suchte sich einen besonderen Ort in Duisburg aus, um das Licht der Welt zu erblicken. (Symbolbild)

am 25.09.2020 um 12:16

Duisburg. Brenzlige Situation in Duisburg! Am Donnerstagmorgen hatte es ein Baby ganz schön eilig. Bis zum Krankenhaus schaffte es das Kleine nicht. Es kam an einem ungewöhnlichen Ort in Duisburg auf die Welt. Du glaubst nicht wo.

Eine werdende Mutter und ihre Schwester waren aufgeregt, das Baby will endlich das Licht der Welt erblicken. Mit dem Auto machen sie auf dem Weg zum Krankenhaus in Duisburg. Doch die Abstände der Wehen wurden kürzer – der Verkehr auf der Straße aber schlimmer.

Duisburg: Baby will nicht bis zum Krankenhaus warten

Wegen der vielen Baustellen in Duisburg und des Berufsverkehrs machten die Frauen Halt. Ihnen war klar: Bis zum Krankenhaus schaffen sie es nicht mehr.

Deshalb hielten sie an einer star-Tankstelle. „Heute früh kam ein Fahrzeug auf unsere Station gefahren, aus dem eine junge Frau heraussprang und aufgeregt rauf und runter rannte, die war richtig in Panik“, erzählt Tankstellenpartnerin Andrea Lennig.

An einer star-Tankstelle in Duisburg wurde es am Donnerstag brenzlig. (Symbolbild) Foto: imago images / Manfred Segerer

Die Mitarbeiter der Tankstelle in Duisburg riefen sofort einen Krankenwagen. Der kam auch rechtzeitig an. Doch bis zum Krankenhaus wollte das Baby nicht warten. Es kam in dem Krankenwagen auf dem Gelände der Tankstelle zur Welt.

Duisburg: Vater schickt Tankstellen-Team DAS

Gegen neun Uhr konnte die Mutter ihre kleine Reyyan in den Arm nehmen. Der frisch gebackene Vater konnte bei der Entbindung nicht dabei sein. Ist aber überglücklich, dass die Geburt gut verlief und Frau und Tochter wohlauf sind.

Im Krankenhaus konnte er seine Tochter kennenlernen. Prompt schickte er ein Foto an das Tankstellen-Team aus Duisburg. „Bei uns passieren so viele Sachen auf den Tankstellen, eine Geburt ist aber eine Sache, die man nicht vergisst. Sowas Schönes“, so Andrea Lennig. (ldi)