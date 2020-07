Duisburg: ARD-Loveparade-Film sorgt für Diskussionen – „Schlag ins Gesicht aller Opfer“

View this post on Instagram

Heute läuft “Das Leben danach” Um 20:15 auf ARD und danach in der Mediathek oder auf Amazonprime. Ich spiele in diesem Film, den wir bereits 2016 gedreht haben, die traumatisierte Antonia, welche die Loveparade Katastrophe in Duisburg 2010 knapp überlebt hat.Der Film nähert sich Themen wie Vergebung,Schuld, Liebe und Wut und zeigt auf,wie weitreichend die Folgen einer Posttraumatischen Belastungsstörung sein können. Er ist kein voyeuristisches Abziehbild der Katastrophe, sondern viel eher der ungestüme Versuch Menschen eine Stimme zu geben, die unter einer solchen Störung leiden und aufzuzeigen was es für Überlebende bedeuten kann, wenn ; wie im Fall des Loveparades Unglücks, nach einer Katastrophe keine Verantwortung übernommen wird und nur die Frage nach dem Warum überbleibt. Mit : Carlo Ljubek, Martin Brambach, Christina Große, Jeremias Meyer , Jakob Diehl, Anna Drexler . Regie ; Nicole Weegemann , Kamera : Alexander Fischerkosen Drehbuch: Volker Und Eva Zahn Casting : Marc Schötteldreier