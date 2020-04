Duisburg: Anklage gegen Mafia-Clan aus NRW – Rätsel um pikantes Detail

Duisburg: Spezialkräfte der Polizei im Dezember 2018 in einer Eisdiele im Citypalais.

Duisburg. Mehr als ein Jahr nach dem internationalen Schlag gegen die Mafia hat die Staatsanwaltschaft Duisburg Anklage gegen 14 mutmaßliche Mitglieder der 'Ndrangheta erhoben.

Pikant: Bei den Ermittlungen gerieten auch Polizisten, Regierungs- und städtische Mitarbeiter ins Visier. Ihre Motive bleiben rätselhaft. Das Landgericht Duisburg entscheidet nun zunächst über die Eröffnung des Verfahrens.

Duisburger Staatsanwaltschaft klagt Mafia-Mitglieder an – das sind die Vorwürfe

Den 14 Männern im Alter von 30 bis 56 Jahren wird nicht nur internationaler Kokainhandel im großen Stil vorgeworfen, sondern auch die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Betrug und Geldwäsche.

Acht von ihnen befinden sich seit der internationalen „Operation Pollino“ gegen die 'Ndrangheta im Dezember 2018 in Untersuchungshaft. Damals hatten mehr als 400 Polizisten deutschlandweit 65 Objekte durchsucht, unter anderem eine Eisdiele im Duisburger Citypalais.

Die Duisburger Mafiamorde erschütterten 2007 ganz Deutschland. Foto: dpa

Gewaltige Geldsummen eingefroren

Ursprünglich ermittelte die Staatsanwaltschaft Duisburg gegen insgesamt 58 Personen. Das Verfahren gegen 44 von ihnen wurde allerdings aufgehoben, weil ihre Verfahren in Italien, den Niederlanden und Belgien verhandelt werden.

Die übrigen 14 Angeklagten stammen unter anderem aus Duisburg, Mönchengladbach, Düsseldorf, Köln, Solingen, Grevenbroich, Wesseling und Neuss. Während des Verfahrens konnten bereits 700.000 Euro sichergestellt und weitere Vermögenswerte in Höhe von fünf Millionen Euro eingefroren werden.

Rätsel um Motive der undichten Stellen

Weiterhin rätselhaft bleibt die Rolle der Informanten aus dem Staatsdienst. Wie die Staatsanwaltschaft bereits zuvor mitteilte, wird zwei Polizisten, einem Regierungsbeschäftigten sowie zwei städtischen Mitarbeitern der Verrat von Dienst- und Privatgeheimnissen vorgeworfen.

„Sie sollen behördliche Auskunftssysteme genutzt und daraus erlangte Erkenntnisse weitergegeben haben“, erklärt Staatsanwältin Jennifer König. Die Ermittlungen seien derzeit „ergebnisoffen“ und würden andauern.

Die Beschuldigten hätten nach bisherigem Ermittlungsstand nicht gewusst, dass sie ihre Informationen an Personen mit Verbindungen zur Mafia weitergegeben hätten. Sie sollen keine Vorteile daraus gezogen haben, vielmehr seien „persönliche Gründe“ ausschlaggebend gewesen, so König. Was damit konkret gemeint sein könnte, ließ die Pressesprecherin der Oberstaatsanwaltschaft Duisburg auf Nachfrage der WAZ allerdings unkommentiert. (ak)