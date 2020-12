Duisburg: Stadt baut Fahrrad-Ampel – und erntet nur Spott! „Unmöglich sowas!“

In Duisburg wurde eine neue Fahrrad-Ampel aufgestellt. Viele machen sich darüber lustig. (Symbolbild)

Duisburg. Da ist in Duisburg wohl etwas gehörig schiefgelaufen. Denn die Stadt ließ eine Ampel für Fahrräder bauen. Doch statt Anerkennung erntet sie von den Menschen aus Duisburg nur Spott.

Auf der Schifferstraße / Einmündung Max-Peters-Straße in Duisburg wurde die neue Ampel aufgestellt, die Radfahrern eigentlich Sicherheit bringen und den Verkehrsfluss besser regeln soll.

Duisburg: Radfahrer können Ampel nicht nutzen

Per Knopfdruck sollen Radfahrer aus Duisburg sie bedienen können. Doch so einfach das klingt, ist es leider nicht.

In Duisburg sollten Radfahrer eigentlich gut an die Ampel ranfahren können. Eigentlich... (Symbolbild) Foto: imago images / Eckhard Stengel

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Duisburg hat ein Foto der Ampel bei Facebook gepostet, das den Fauxpas zeigt. Dazu schreibt der Verein: „Was mag sich der Planer dabei gedacht haben? Die neue Ampelanlage ist nur was für Radfahrer mit sehr langen Armen.“

Denn um die Ampel herum wurde ein Mini-Insel gebaut. Wer den Knopf drücken will, muss einen sehr langen Arm haben oder vom Rad absteigen. So sollte es eigentlich nicht laufen.

Das ist Duisburg:

fünftgrößte Stadt in NRW

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus sieben Stadtbezirken

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

Das finden auch andere Menschen aus Duisburg. Eine Frau schreibt: „Wieso werden in Duisburg überhaupt neue Bettelampeln gebaut, statt die alten endlich zu demontieren?“ Eine Bettelampel gibt dem nicht-motorisierten Verkehr selbst dann erst auf Anforderung Grün, wenn parallel die Autofahrer ohnehin Grün haben.

Darauf entgegnet eine Frau aus Duisburg: „Sogar die Fußgängerampel zum oder vom Bahnhof ist eine Bettelampel, auch für Radfahrer. Unmöglich sowas!“

Duisburg: Problem ist bekannt

DER WESTEN hat bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg nachgefragt. Dort heißt es: „Die Problematik ist uns bekannt und wir prüfen zeitnah Lösungsmöglichkeiten. Die Insel dient zum Schutz der Fußgänger, da der Geh- und Radweg gelegentlich von Fahrzeugen überquert wird.“

Der Taster muss laut den Wirtschaftsbetrieben derzeit nicht genutzt werden, die Ampel geht automatisch auf Grün. „Die verkehrsabhängige Signalisierung werden wir erst dann einschalten, wenn eine Lösung gefunden wurde. Der indirekte Linksabbieger dient den Radfahrenden, die von der Fußgängerbrücke kommen. Diese Art des Abbiegens ist gängige Praxis und wurde in Duisburg bereits an vielen Stellen in dieser Form umgesetzt.“

Eine Radfahrerin aus Duisburg hat aber auch eine andere Möglichkeit gefunden, an der Straße Grün zu bekommen. Sie schreibt: „Mal eben im Vorbeifahren mit dem Fuß bedient.“ So geht’s anscheinend auch – erstmal. (ldi)