Duisburg: Schrecklicher Unfall – Mann bezahlt Überholmanöver mit dem Leben

Schrecklicher Unfall auf der A42 bei Duisburg in Richtung Dortmund.

Ein 47-jähriger Mann wollte nach einem Überholmanöver nur zurück auf die rechte Spur wechseln. Das bezahlte er mit seinem Leben.

Duisburg: Mann bezahlt Überholmanöver mit dem Leben

Was war passiert. Der Mann war mit seinem Audi A6 am Samstagmittag auf der A42 in Richtung Dortmund unterwegs. Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Duisburg-Baerl überholte er einen Pkw auf dem mittleren Fahrstreifen.

Danach wechselte er direkt zurück auf den rechten Fahrstreifen, krachte aber mit voller Geschwindigkeit in den Auflieger eines Sattelzugs aus Polen. Beide Fahrzeuge kamen erst nach etwa 100 Metern auf dem Seitenstreifen zum Stillstand.

Der Fahrer starb noch auf der Autobahn

Der 47-Jährige erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Während der Unfallaufnahme (bis gegen 17.30 Uhr) wurde die A 42 in Richtung Dortmund gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Moers-Nord abgeleitet. Die Fahrzeuge stauten sich auf sechs Kilometern bis zum Autobahnkreuz Kamp-Lintfort zurück. (göt)