A40 in Duisburg: Es passiert schon wieder! Autofahrer stöhnen

Autofahrer im Ruhrgebiet brauchen derzeit stärkere Nerven als ohnehin im Straßenverkehr!

Baustellen, Sperrungen, Umleitungen – obwohl man im Ruhrgebiet aufgrund vieler Autobahnen eigentlich schnell ans Ziel kommen müsste, machen diverse Probleme und Änderungen den Autofahrern immer wieder das Leben schwer. Vor allem in Duisburg und Umgebung braucht es in den letzten Tagen und Wochen viel Geduld, da die A40 immer wieder an verschiedenen Stellen gesperrt wird. Ab Freitag (6. September) wartet schon die nächste Umstellung!

A40 in Duisburg: Autobahnkreuz Kaiserberg wird gesperrt

Wird die A40 in Duisburg zur unendlichen Geschichte? Schon ab diesem Freitag wird die viel befahrene Autobahn ausgerechnet am wichtigen Autobahnkreuz Kaiserberg gesperrt.

Die Autobahn GmbH Rheinland greift ab dem Freitag um 21 Uhr durch, sperrt im Autobahnkreuz die Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Venlo auf die A3 in Fahrtrichtung Köln. Immerhin, die Sperrung soll nur bis Montag (9. September) um 5 Uhr morgens anhalten, hat also wenig Einfluss auf die Pendler im Ruhrgebiet. Dafür dürften Menschen, die am Wochenende einen Ausflug in die Niederlande und ins Rheinland unternehmen möchten, mit den Zähnen knirschen.

Und es kommt noch enger: Die Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Essen auf die A3 in Fahrtrichtung bleibt sogar ganze zwei Wochen gesperrt – genauer bis Freitag, 20. September.

A40 in Duisburg: Umleitungen werden eingerichtet

Laut Autobahn GmbH Rheinland sind entsprechende Umleitungen eingerichtet und beschildert, verlaufen jeweils über die parallel zur A3 verlaufende A59.

Grund für die Sperrungen der Verbindungsstrecken ist der seit Ende 2022 laufende Aus- und Umbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg. Aktuell wird an dem Brückenbauwerk, das die A40 mit der A3 in Fahrtrichtung Köln verbindet, gearbeitet. Dementsprechend werden auch in Zukunft immer wieder Teile der A40 in Duisburg gesperrt werden müssen.