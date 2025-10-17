Autofahrer schauen in die Röhre – A40 in Duisburg mehrfach gesperrt

Duisburg steht vor einer Verkehrsherausforderung: Wegen Bauarbeiten an der A 40 und der Rheinbrücke Neuenkamp kommt es im November zu einer mehrtägigen Vollsperrung.

Welche Abschnitte betroffen sind und wie Umleitungen den Verkehr entlasten sollen, erfährst du hier.

Verkehrseinschränkungen auf der A 40 in Duisburg

Autofahrer in Duisburg müssen am zweiten Novemberwochenende mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die A 40 wird von Samstag, 8. November, 9 Uhr, bis Montag, 10. November, 5 Uhr, in Fahrtrichtung Essen voll gesperrt. Betroffen ist laut der Pressemeldung von „DEGES“ der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Rheinhausen und Duisburg-Häfen.

Die Sperrung ist notwendig, um die bauzeitliche Verkehrsführung anzupassen. Verkehrsteilnehmer können die Abfahrt der Anschlussstelle Duisburg-Rheinhausen weiterhin nutzen. Umleitungen führen frühzeitig über die Autobahnen A 57 und A 42. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und besondere Aufmerksamkeit walten zu lassen.

Duisburg: Großprojekt an der A 40

Die Einschränkungen stehen im Zusammenhang mit dem achtstreifigen Ausbau der A 40 und dem Neubau der Rheinbrücke Neuenkamp. Die DEGES plant das Projekt im Auftrag von Bund und Land NRW. Bereits seit November 2023 fährt der Verkehr über den neuen südlichen Brückenüberbau mit jeweils drei Fahrstreifen pro Richtung.

Das Ziel des Projekts ist klar: Stau und Verkehrslasten in Duisburg nachhaltig reduzieren. Mit der Maßnahme sollen sowohl Pendler als auch die ansässige Wirtschaft profitieren. Der Neubau der Rheinbrücke gilt als zentrales Element für die künftige Verkehrsinfrastruktur und gewährleistet eine optimierte Verbindung über den Rhein.

Die DEGES bittet um Verständnis für die Verkehrseinschränkungen und appelliert an alle Autofahrer, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen. Die Umsetzung des Projekts ist ein wichtiger Schritt, um Duisburgs Verkehrsfluss langfristig zu verbessern. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr durch alternative Routen geleitet, um größere Staus zu vermeiden.