Duisburg: Bombe entschärft! A40 und A59 sind nicht mehr gesperrt

Duisburg. Bombenfund in Duisburg!

In Duisburg ist am Mittwoch eine Zehn Zentner-Bombe gefunden worden. Der Blindgänger muss noch am selben Tag entschärft werden. Die A40 und die A59 müssen voll gesperrt werden. In unserem Live-Blog halten wir dich auf dem Laufenden.

Update 22.10 Uhr:

Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder wurde um 21:50 Uhr erfolgreich entschärft. Die Straßensperren und Sperrung der Autobahnen A40 und A59 sind aufgehoben.

Update 21.30 Uhr:

Die Entschärfung der Bombe verzögert sich leider, weil sich immer wieder Personen auf Straßen in der Sicherheitszone befinden. Das Bürger- und Ordnungsamt weist darauf hin, dass alle Personen in der Sicherheitszone aufgefordert sind, sich aus Gründen der Sicherheit in Räumen aufzuhalten.

Update 20.42 Uhr:

Die Autobahnpolizei hat die Vollsperrungen der Autobahnen A40 (zwischen Duisburg-Häfen und dem Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg) und A59 (zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Duissern und Duisburg-Ruhrort) um 20 Uhr aktiviert.

Update 19.54 Uhr:

Die Vorbereitungen zur Bombenentschärfung laufen. Vor Ort sind insgesamt 75 Einsatzkräfte des Bürger- und Ordnungsamtes, 80 Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr Duisburg, 25 Polizeibeamte sowie Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz.

Update 17.14 Uhr:

Die Veranstaltung „Gaetano Donizetti: L’elisir d’amore“ der Deutschen Oper am Rhein um 19.30 Uhr wurde abgesagt. Die Besucherinnen und Besucher werden von der DOR per E-Mail bzw. telefonisch benachrichtigt. Eintrittskarten werden umgetauscht bzw. erstattet.

In Duisburg wurde ein Blindgänger entdeckt

Bei Sondierungsarbeiten wurde am Mittwochmittag an der Straße „Am Unkelstein“ in Duisburg-Meiderich eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder gefunden. Die Bombe soll von Experten noch am selben Tag entschärft werden.

Ab 19 Uhr ist ein Aufenthalt in der Evakuierungszone nicht mehr erlaubt. Die Entschärfung ist für circa 21 Uhr geplant.

In Duisburg wurde ein Blindgänger gefunden. Im Umkreis von 500 Metern muss evakuiert werden. Foto: Stadt Duisburg

Duisburg: Auch Innenhafen ist betroffen

Wegen der Bomben-Größe ist eine Evakuierungszone von 500 Metern um die Fundstelle nötig. Die Sicherheitszone wurde mit 1.000 Metern Radius festgelegt. Von der Evakuierung betroffen sind 321 Menschen. In der Sicherheitszone leben 6.857 Menschen.

In der Evakuierungszone befindet sich auch der Duisburger Innenhafen. In der Sicherheitszone liegt das Theater Duisburg. Alle Veranstaltungen müssen am Mittwoch abgesagt werden.

Duisburg: Autofahrer müssen ganz stark sein

In dem Bereich bis 1.000 Meter um den Fundort soll sich in Räumen aufgehalten werden, die von der Fundstelle abgewandt sind. Fenster sollen auf jeden Fall zu bleiben! Ein Aufenthalt im Freien ist nicht erlaubt.

Und auch Autofahrer müssen viel Geduld mitbringen: Rund um den Fundort wird es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Autofahrer, die sich auskennen, werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

----------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken, hat rund 496.000 Einwohner (Stand: Dezember 2020)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

-----------------

Duisburg: A40 und A59 müssen gesperrt werden

Die Verkehrssperren im innerstädtischen Bereich gelten ab circa 20 Uhr. Betroffen sind die A59 und die A40. Beide Autobahnen müssen ab 20 Uhr voll gesperrt werden. Die A40 wird zwischen Duisburg-Häfen und dem Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg gesperrt, die A59 zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Duissern und Duisburg-Ruhrort.

Ab 18 Uhr wird es in der Globus-Gesamtschule (Gottfried-Könzgen-Straße 3) einen Aufenthaltort für Personen geben, die keine Möglichkeit haben bei Verwandten oder Freunden unterzukommen.

----------------

Weitere Nachrichten aus Duisburg:

Hund in Duisburg: Der Sommer naht! DAS sollten Halter jetzt schon beachten

Duisburg: Zwei Männer betreten Kiosk – plötzlich zückt einer eine Pistole

Duisburg: Ermittler finden 14 tote Affen in Kühltruhe – „Die Tiere schrien vor Schmerzen“

-------------------

Weitere Informationen gibt es auch über den Call Duisburg unter (0203) 283-2000 und das Gefahrentelefon der Feuerwehr unter (0800) 112 13 13. Auch die Warnapp Nina informiert über die aktuelle Lage. Infos zu Einschränkungen im ÖPNV gibt es unter www.dvg-duisburg.de. (cf)