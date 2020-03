DSDS: Vor Recall in Revier-Stadt – RTL schmeißt Kandidatin raus

Duisburg. Neuerung bei DSDS! Da dachten die insgesamt zwölf verbliebenen Kandidaten, sie hätten es in die großen Liveshows der Kölner TV-Studios geschafft und dann das. Dieter Bohlen höchstpersönlich lässt ihren Traum zerplatzen. Und eine Kandidatin trifft es gleich doppelt hart.

Noch in Kapstadt verkündet Poptitan Bohlen groß, dass die Top 12 erst noch einen weiteren Recall durchlaufen muss. Und zwar in der Sondershow „Recall – Die Entscheidung“ mitten in der Revierstadt Duisburg.

DSDS-Kandidatin Kathrin (Katja) Bibert hat die Chance allerdings nicht mehr, dort aufzutreten – denn RTL hat sie rausgeschmissen.

DSDS: Vor Recall in Duisburg – RTL schmeißt Kandidatin raus, weil...

Kathrin Bibert ist nicht mehr dabei. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Grund für diesen personellen Zwischenfall ist ein Management-Vertrag, den Kathrin Bibert noch vor der Recall-Sendung am Samstag unterzeichnet haben soll. Diese Vorgehensweise verstößt jedoch gegen die Regeln, weshalb eine weitere Teilnahme für die Nachwuchssängerin nicht mehr möglich ist. Die Entscheidung gab RTL am Dienstag bekannt.

Beim Einzug in die Kandidaten-Villa in Bergisch Gladbach fällt auch den anderen Teilnehmern auf, dass eine Person fehlt. Juror Pietro Lombardi klärt den Rest der DSDS-Truppe auf.

Nur elf Kandidaten im Recall am Samstag

Diese elf Kandidaten sind am Samstag im Gebläsehallenkomplex des Landschaftsparks Duisburg dabei:

Chiara D’Amico (18) aus Frankfurt

Nicole Frolov (16) aus Rietberg

Lorna Hysa (27) aus Tirana (Albanien)

Ramon Kaselowsky (26) aus Zschernitz

Lydia Kelovitz (29) aus St. Egyden a. Steinfeld (Österreich)

Marcio Pereira Conrado (25) aus Baden (Schweiz)

Tamara Lara Pérez (20) aus Hedingen (Schweiz)

Ricardo Rodrigues (21) aus Basel (Schweiz)

Manolito Schwarz (27) aus Münster

Joshua Tappe (25) aus Holzminden

Paulina Wagner (22) aus Köln

Die elf Kandidaten bei DSDS 2020. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Krankheitswelle bei DSDS

Ganz so sicher scheint die Teilnahme aber noch nicht für alle Elf zu sein. Gleich mehrere der DSDS-Kandidaten sind krank. Ob das gut geht?

Die Antwort darauf gibt es am Samstag ab 20.15 Uhr bei RTL.