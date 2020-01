Duisburg. Das ist ja eine Überraschung! DSDS-Gewinnerin Marie Wegener holte sich 2018 mit gerade mal 16 Jahren den Superstar-Titel, obwohl die Jury im Recall in Südafrika zunächst Bedenken hatte, ob die Duisburgerin dem Druck Stand halten könnte. Konnte sie.

Jetzt hat Marie sogar einen neuen Job ergattert!

Bis auf ihren Support bei der Stadiontour von Andreas Gabalier im Sommer dieses Jahres wurde es zunächst allerdings eher ruhig um die jüngste DSDS-Siegerin aller Zeiten. Sie konzentrierte sich in diesem Jahr zunächst auf ihr Abitur. Doch jetzt das: Marie Wegener schlägt nun einen ganz neuen Weg ein – und der dürfte ihre Fans wohl überraschen.

DSDS-Gewinnerin aus Duisburg: Du ahnst nicht, womit sie jetzt ihr Geld verdient

Wie die Bild weiß, stand Marie Wegener ab dem 1. Weihnachtsfeiertag für das Musical „Die Schöne und das Biest“ als „Belle“ auf der Bühne. Die Proben dafür fanden im Stadttheater von Brünn (Tschechien) statt.

Marie Wegener bei ihrem Auftritt im Vorprogramm von Superstar Andreas Gabalier. Foto: imago images

Marie Wegener bei „Die Schöne und das Biest“

Doch wie konnte sich der DSDS-Star den Job ergattern?

So bekam Marie Wegener den Job als Musical-Darstellerin

Offenbar hatte die Sängerin aus dem Ruhrpott während ihres Auftritts beim Konzert von Andreas Gabalier in Gelsenkirchen einen guten Eindruck bei den Musical-Machern hinterlassen. Prompt war sie im Anschluss als „Belle“ angestellt.

Das sagt Marie Wegener zu ihrem neuen Engagement

„Ich hatte einfach mal Lust, etwas Neues auszuprobieren. Meine Zukunft sehe ich aber weiter als Solo-Sängerin“, so Marie gegenüber Bild. Ihr Partner auf der Theaterbühne ist Musical-Profi Alexander di Capri (45). Der Altersunterschied stelle für Marie aber kein Problem dar.

Nach der Musical-Tour gibt es neue Pläne

Weitere Pläne nach der Musical-Tour hat die DSDS-Sängerin auch schon. Sie will wieder neue Songs aufnehmen und ein neues Album auf den Markt bringen.

Marie Wegener wurde am 6. Juli 2001 in Duisburg geboren

Dort lebt sie mit ihren Eltern und ihrem Zwillingsbruder

Die Sängerin siegte 2018 bei DSDS

2019 machte sie ihr Abitur in Duisburg

Im selben Jahr tourte sie als Suppor-Act mit Andreas Gabalier

Nicht der erste Musical-Star nach DSDS-Gewinn

Allerdings ist Marie nicht die erste DSDS-Siegerin, die sich als Musical-Darstellerin versucht. Auch Alexander Klaws, der allererste DSDS-Gewinner überhaupt, erhielt die Hauptrolle im Musical „Tarzan“, ließ kürzlich aber kein gutes Haar an der Musical-Branche (mehr dazu liest du hier >>>).

DSDS-Gewinner Davin Herbrüggen hat neuen Job

Und auch der diesjährige DSDS-Gewinner Davin Herbrüggen aus Oberhausen verdient sein Geld aktuell nicht mehr nur mit eigenen Songs.

Der 21-Jährige fungiert nämlich als Werbegesicht für „Die Bergische Krankenkasse“ und wirbt mit dem Slogan „Strahlende Zähne wie ein Superstar*? Geht auf's Haus!“ mit Großaufnahme auf Werbeplakaten.

DSDS-Castings 2020: Ab 4. Januar

Auch in diesem Jahr werden Dieter Bohlen und seine Jurykollegen wieder einen neuen Superstar suchen. Es ist bereits die 17. Staffel, die an den Start geht. Der Startschuss fällt am 4. Januar.

DSDS: Die Jury (v.l.) Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Doch schon in der zweiten Folge am 7. Januar geht es ordentlich zur Sache, denn Poptitan Dieter Bohlen verlässt den Casting-Saal. Grund ist eine Kandidatin, die den Vogel einfach abschließt. Mehr dazu liest du hier >>>