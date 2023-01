Doc Caro aus Duisburg macht Schluss – DARAUF müssen Fans in Zukunft verzichten

Dr. Carola Holzner ist Duisburgs prominenteste Ärztin. Doch nicht nur im Krankenhaus setzt sich die beliebte Medizinerin für die Gesundheit ihrer Patienten ein. Auch auf Social-Media ist Doc Caro aktiv und klärt ihre Follower regelmäßig über Krankheiten, medizinische Phänomene und Co. auf.

Zuletzt lief Doc Caro aus Duisburg auch über die deutschen Fernsehbildschirme. In der Sat. 1-Dokumentation „Doc Caro – Einsatz mit Herz“ gab sie nicht nur tiefe Einblicke in den Krankenhausalltag, sondern zeigte sich auch so privat wie nie. Ende Oktober wurde die vorerst letzte Folge ausgestrahlt. Eigentlich hatte der Sender Sat. 1 eine zweite Staffel angekündigt. Doch nun dürften sich die Hoffnungen der Zuschauer wieder zerschlagen haben.

Doc Caro aus Duisburg: Hiobsbotschaft für Fans

Vor rund einem Jahr setzte die sympathische Medizinerin ihre Unterschrift unter den Exklusiv-Vertrag mit Sat. 1. Neben der Doku-Sendung „Doc Caro – Einsatz mit Herz“ hatte der Privatsender auch weitere Formate geplant. Auch Gerüchte um eine zweite Staffel hatten sich bereits verdichtet.

Doch nun rudert Sat. 1 wieder zurück – und dürfte zahlreichen Doc Caro-Fans damit das Herz brechen. Wie Sat 1.-Sprecher Chrstoph Käfer am Dienstag (10. Januar) bestätigte, wird es keine zweite Staffel der Primetime-Sendung geben. „‚Doc Caro – Einsatz mit Herz‘ war ein erfolgreiches Programm für Sat.1. Trotzdem sehen wir von einer zweiten Staffel ab. Dafür gibt es gute Gründe, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind“, sagte er gegenüber dem Branchendienst „DWDL“.

Auch eine weitere Zusammenarbeit mit der Duisburger Ärztin sei nicht vorgesehen. Und das trotz erwähnenswerten Erfolgen: Die erste Staffel mit den fünf regulären Folgen verbuchte 1,13 Millionen Zuschauer. Zum Teil erreichte das Format über neun Prozent Marktanteil.

Doc Caro aus Duisburg: Gründe für Absage unbekannt

Die Fans der Doku-Sendung dürfte diese Nachricht hart treffen. Sie fragen sich nun sicherlich nur eines: Warum wird die Doku-Sendung nicht fortgesetzt? Auf die genauen Gründe für das Serien-Aus nach Staffel 1 ging der Fernsehsender nicht ein.

Nach DWDL.de-Informationen ist die Begründung für das Ende der Zusammenarbeit kompliziert. Doc Caro sei in erster Instanz für ein Duisburger Krankenhaus angestellt. Produzentinnen und Produzenten vergleichbarer Formate geben an, dass die Zusammenarbeit mit Kliniken häufig knifflig sein kann, weil zwei Seiten aufeinandertreffen, die unterschiedliche Auffassungen vertreten. Ob das auch bei dem Format um Doc Caro aus Duisburg der Fall war, will Sat.1 auf Anfrage von „DWDL“ nicht bestätigen.