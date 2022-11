Doc Caro platzt wegen Karl Lauterbach der Kragen: „Möge Hirn vom Himmel fallen“

Dr. Carola Holzner, alias Doc Caro kann es nicht fassen. Die Notärztin aus Duisburg geht ein Beschluss von Karl Lauterbach gehörig gegen den Strich. In ihrer gewohnt direkt Art holt sie zum Rundumschlag gegen den Bundesgesundheitsminister und die Ampelregierung aus: „Merkt ihr eigentlich noch was?“

Was Doc Caro so auf die Palme bringt? Es geht „mal wieder“ um Corona, sagt sie. Und wen Karl Lauterbach und Co. nun belohnen wollen.

Doc Caro schimpft über Karl Lauterbach und Co.

In den letzten Jahren hat das Personal im ohnehin schon gebeutelten Gesundheitswesen extreme Arbeit verrichten müssen. In der Pandemie musste das Pflegepersonal in Krankenhäusern und im ambulanten Pflegedienst dauerhaft über seine Belastungsgrenze hinausgehen. Dafür sollen die Pflegekräfte nun nach dem Corona-Bonus erneut eine finanzielle Anerkennung erhalten: den Pflegebonus.

Dafür hat Karl Lauerbach eine Milliarde Euro locker gemacht. Richtig, finden viele. Darunter auch Doc Caro. Aber der Teufel steckt im Detail. Und über den regt sich die 40-Jährige mächtig auf. Denn nicht jede Pflegekraft wird in den Genuss der steuerfreien Einmalzahlung kommen, die ab dem 15. November 2022 zur Auszahlung kommt.

Wie hoch ist der Pflegebonus

2.500 Euro für Fachpflegekräfte auf Intensivstationen

1.700 Euro für Fachpflegekräfte auf Normalstationen

550 Euro in der Langzeitpflege

Personal, das bis zu 25 Prozent seiner Arbeitszeit in der direkten Pflege oder Betreuung leistet (und zum Beispiel ansonsten in der Verwaltung/Küche arbeitet) erhält bis zu 370 Euro. Auszubildende können sich auf bis zu 330 Euro freuen und FSJler auf rund 60 Euro.

Warum Doc Caro über den Pflegebonus meckert

Um Anspruch auf den Pflegebonus zu haben, müssen Pflegekräfte unter anderem auf bettenführenden Stationen beschäftigt gewesen sein. Heißt im Klartext: Zahlreiche Menschen im Gesundheitswesen gehen leer aus. Darunter Personal in der Notaufnahme, im OP, im Rettungsdienst oder auch Physiotherapeuten, Ärzte und Hebammen.

„Wie ist denn der Patient ins Krankenhaus gekommen? Wer hat ihn denn aufgenommen? Das Röntgenbild gemacht? Ihn operiert, ihn vom OP zur Station transportiert, den OP desinfiziert?“, fragt Doc Caro bei Instagram in Richtung von Karl Lauterbach und dessen Kollegen in der Bundesregierung und fordert „Möge Hirn vom Himmel fallen…oder einfach Bonuszahlungen. Aber dann bitte überall. Und nicht nur auf den bettenführenden Stationen und für bestimmte Berufsgruppen!!“

In den Kommentaren melden sich noch Menschen aus zahlreichen Berufsgruppen, die sich ebenfalls vergessen fühlen. Dazu Medizinisch-technische Assistenten (MTA) oder Fachpersonal in Arztpraxen. Eine schimpft: „Es ist wohl eher eine Pflegebonus-Vermeidungs-Verordnung. So ungerecht!“

„Hoffen wir, dass wir dann immer noch die Fassung bewahren“, schreibt Doc Caro an die Adresse ihrer Kollegen in den Gesundheitsbonus.