Doc Caro plötzlich aus TV verbannt – Sat.1 eindeutig: „Gibt gute Gründe“

Auch wenn Experten Corona bereits für beendet erklärt haben, hört die Arbeit von Doc Caro noch lange nicht auf. Wegen ihrer schlagkräftigen Aussagen und unermüdlichen Einsatz während der Pandemie ist die Medizinerin ein gern gesehener Gast in TV-Shows.

Bei Sat1 wurde die Ärztin vor rund einem Jahr zur Protagonistin in ihrer eigenen Sendung „Doc Caro – Einsatz mit Herz“. Demnächst schauen die Fans allerdings in die Röhre. Der Sender trennte sich nämlich von der Duisburgerin.

Doc Caro: Ihre Sendung bekommt keine zweite Staffel

Nach zwölf Monaten und fünf Episoden ist mit der Sat1-Sendung „Doc Caro – Einsatz mit Herz“ Schluss! In den etwa eineinhalb Stunden langen Folgen begleiten Zuschauer die Medizinerin in ihrem Alltag. Vor allem durch die rasche Berühmtheit der Ärztin stand dabei unter anderem auch ein Besuch im Bundestag und bei Bundeskanzler Olaf Scholz an.

Der „WAZ“ zufolge gab der Privatsender jetzt bekannt, dass es keine weitere Staffel des Formates geben wird. Dabei fuhr die Reportage erstaunliche Quoten ein. Mit einem Marktanteil von 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag Doc Caros Sendung sogar über dem Sat.1-Senderschnitt.

„Trotzdem sehen wir von einer zweiten Staffel ab. Dafür gibt es gute Gründe, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind“, erklärt ein Sprecher. Das Management der Duisburgerin will sich zu der unerwarteten Trennung nicht äußern. Gegenüber der „WAZ“ betont es „die Vielzahl an Anfragen und die wenig freie Zeit von Frau Holzner“.

Mehr News:

Doc Caro hat viele Pläne

Von der Bildfläche verschwindet die Medizinerin und Internetberühmtheit allerdings nicht komplett. Welche Pläne die Ärztin in Zukunft verfolgt und wo sie zu sehen ist, erfährst du in dem Artikel aus der „WAZ“.