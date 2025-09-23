Schon wieder! Hauptstrecke der Deutschen Bahn in NRW lange gesperrt

Bittere Pille für Bahn-Pendler in NRW. Am Dienstagmorgen (23. September) war ein Dreh- und Angelpunkt des Schienennetzes im Ruhrgebiet gesperrt.

Wie die Deutsche Bahn gegen 7.30 Uhr mitteilte, mussten die Strecken zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Mülheim Hauptbahnhof sowie zwischen Duisburg und Oberhausen Hauptbahnhof gesperrt werden – und das ausgerechnet mitten im Berufsverkehr. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

Bahn-Streckensperrung in NRW aufgehoben

„Bisher haben wir leider keine Informationen zur Dauer der Sperrung“, teilte die Deutsche Bahn am frühen Morgen mit. Gegen 9 Uhr dann die Entwarnung. Die Sperrung konnte in der Zwischenzeit aufgehoben werden. Allerdings könne es auch in der Folge zu hohen Verspätungen und Teilausfällen kommen.

Betroffen waren folgende Linien:

Die Züge der Linie RE 2 aus Osnabrück enden und beginnen in Essen. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Essen Hbf und Düsseldorf Hbf.

Die Züge der Linie RB 32 aus Essen-Altenessen enden und beginnen in Oberhausen. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Oberhausen Hbf und Duisburg Hbf.

Die Züge der Linie RE 42 aus Mönchengladbach enden und beginnen in Duisburg. Aus Richtung Münster enden und beginnen die Züge in Essen. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Duisburg Hbf und Essen Hbf.

Die S-Bahnen der Linie S 1 aus Düsseldorf enden und beginnen in Duisburg. Aus Richtung Dortmund enden und beginnen die Züge in Essen. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Duisburg Hbf und Essen Hbf.

Dazu kam es auch zu Teilausfällen und Verspätungen auf den Linien RE 1, RE 3, RE 5, RE 6, RE 11, RE 19 und S2.

Die Deutsche Bahn empfahl zwischen Duisburg und Mülheim auf die Straßenbahn der Linie 901 und zwischen Mülheim und Essen auf die U18 auszuweichen.

Das ist der Grund für die Störung

Hinter der Streckensperrung steckte nach Angaben des Verkehrsunternehmens ein Feuerwehr-Einsatz und damit ein ganz anderer Grund als für die Großstörung am Vortag.

Am Montag war die wichtige Strecke der Deutschen Bahn zwischen Köln und Düsseldorf über 17 Stunden lang gesperrt. Unbekannte hatten hier einen unterirdischen Schacht geöffnet und mit einem Trennschleifer alle Kabel durchtrenn. Die Polizei geht von einem Sabotage-Akt aus. Mehr dazu hier >>>