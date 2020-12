Commerzbank in Duisburg: Diese beiden Männer verfolgten eine Kundin bis vor ihre Haustür.

Commerzbank in Duisburg: Frau hebt Geld ab – sie merkt nicht, dass sie bis nach Hause verfolgt wird

Duisburg. Ungeheuerlicher Vorfall nach einem Besuch bei der Commerzbank in Duisburg!

Eine Mülheimerin (72) hob Geld bei der Commerzbank-Filiale an der Königsstraße in Duisburg ab. Die 72-Jährige bemerkte nicht, dass sie von zwei Männern auf ihrem Weg nach Hause verfolgt wurde. An ihrer Haustür schlug das Duo zu.

Commerzbank-Kundin nach Besuch in Duisburg ausgeraubt

Die beiden Männer hatten die Commerzbank-Kundin offenbar am Automaten in Duisburg beobachtet. Wie Bilder eine Überwachungskamera belegen, folgten sie der Mülheimerin mit der Straßenbahn bis nach Mülheim.

An ihrer Eingangstür gab sich einer der Männer als Amazon-Fahrer aus. Die 72-Jährige kaufte ihm die Geschichte nicht ab. Doch als sie die Tür schließen wollte, stellte der Unbekannte den Fuß in die Tür.

Er würgte die Seniorin und drückte sie in ihr Haus. Dabei schnappte er sich ihre Handtasche und rannte mit seinem Komplizen davon.

Mehr Nachrichten aus Duisburg:

Polizei bittet Öffentlichkeit um Hilfe

Der Vorfall geschah bereits am 6. November gegen 14.45 Uhr. Gegen 19 Uhr versuchten die Männer mit der EC-Karte der Mülheimerin Geld an einer Commerzbank-Filiale in Ratingen abzuheben.

Weil die bisherige Fahndung zu keinem Ergebnis geführt hat, wendet sich die Polizei nun mit Bildern einer Straßenbahn-Überwachungskamera an die Öffentlichkeit.

Erkennst du einen der beiden Männer? Foto: Polizei

So werden die Männer beschrieben:

schlank

dunkle Haare

dunkle Augen

etwa 25 Jahre alt

gebrochenes Deutsch

zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß

Einer der beiden trug eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen, eine dunkle Jacke, Kapuzenpulli, schwarze Adidas-Turnschuhe und einen Mundschutz. Er hatte eine hohe Stirn und kurze Haare.

Die Polizei sucht diesen Mann. Foto: Polizei

Der andere Tatverdächtige hatte einen Vollbart und trug eine blaue Jacke, eine Jeans, schwarze Sportschuhe, weißes T-Shirt und einen Mundschutz.

Kommt dir dieser Mann bekannt vor? Foto: Polizei

Du erkennst einen der Männer auf den Fotos? Dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Nummer 0201/829-0. (ak)