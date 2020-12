Angela Merkel spricht mit Duisburger Polizistin über Marxloh – Beamtin winkt bei diesem Thema ab: „Uneinsicht“

Duisburg. Angela Merkel hat am Montag im Rahmen des 3. Bürgerdialogs mit Polizisten über deren Arbeit in Corona-Zeiten gesprochen. Dabei tauschte sich die Kanzlerin auch mit einer Polizistin aus Duisburg aus.

Die Polizistin verdeutlichte die Herausforderungen der Polizei in Marxloh. Doch bei einem Thema winkte sie rigoros ab: „Uneinsicht.“

Angela Merkel spricht mit Duisburger Polizistin über Marxloh

Angela Merkel hatte beim 3. Bürgerdialog in ihrer Videokonferenz zwölf Polizisten und Polizistinnen eingeladen, um sich über ihre Probleme und Sorgen auszutauschen. Darunter war auch Patricia Scicolone, eine Polizistin der Polizei Duisburg, die unter anderem in Marxloh im Einsatz ist. Die 26-Jährige sprach von einer „großen Herausforderung“ der Polizei, „die Corona-Maßnahmen transparent zu machen“.

-------------------------

Das ist Angela Merkel:

Geboren 1954 in Hamburg als Angela Kasner

Wenige Wochen nach ihrer Geburt zog Merkels Familie in die DDR, weil ihr Vater dort eine Stelle als Pfarrer antrat

1973 machte sie das Abitur mit der Note 1,0

1977 heiratete Merkel den Physikstudenten Ulrich Merkel, die Ehe wurde 1982 allerdings geschieden

1978 schloss Merkel ihr Diplom mit der Note „sehr gut“ ab und machte 1986 ihren Doktor im Bereich Chemie

Nach dem Fall der Mauer begann Merkel, sich politisch zu engagieren, trat 1990 schließlich in die CDU ein

1991 machte der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl Merkel überraschend zur Ministerin für Frauen und Jugend. 1994 folgte der Wechsel an die Spitze des Umweltministeriums

Nach der krachenden Wahlniederlage der CDU im Jahr 1998, wurde Merkel zur neuen Generalsekretärin der CDU

2000 folgte dann der Aufstieg an die Parteispitze, als Merkel zur neuen CDU-Vorsitzenden gewählt wurde, 2002 übernahm sie auch den Vorsitz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Nach sieben Jahren in der Opposition wurde Merkels CDU bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 knapp zur stärksten Kraft - und sie damit zur Kanzlerin

-------------------------

Denn man habe manchmal das Gefühl, dass die Corona-Regeln viele Bürger aufgrund fehlender Deutschkenntnisse nicht erreichen würden: „Wie soll man einem Mitbürger erklären, der unsere Sprache nicht spricht, was die Corona-Schutzverordnung ist?“, verdeutlich Scicolone.

Kanzlerin Angela Merkel im Gespräch mit einer Polizistin aus Duisburg. Foto: Screenshot Bundesregierung.de

Merkel zeigte Interesse an der Situation in Marxloh und wollte wissen: „Glauben Sie, dass wir Sie besser ausstatten sollten?“ Konkret wollte die Kanzlerin wissen, ob beispielsweise gesprochene Texte in anderen Sprachen helfen würden, sodass die Polizisten diese den Bürgern auf ihrem Diensthandy vorhalten könnten. „Das wäre auf jeden Fall etwas, was uns hier ungemein helfen würde“, bestätigt die Polizistin. Es würde helfen, die sprachliche Barriere zu überbrücken.

-------------------------

-------------------------

Dann fragt Merkel, ob die Polizei schon mal eine Party oder eine große Hochzeit auflösen musste. „Ja, natürlich das kommt regelmäßig vor. Da ist noch viel Uneinsicht beim Bürger da“, berichtet die Duisburger Polizistin. Und: „Da fragt man sich schon oft, warum da noch so ein großes Defizit an Informationen ist.“

Polizistin richtet sich mit Anliegen an Merkel

Abschließend will die Polizistin von der Kanzlerin wissen, ob regelmäßige Corona-Tests für die Polizisten geplant seien.

„Wir haben nun mal sehr viel Kontakt mit dem Bürger, wir können dem nicht aus dem Weg gehen, manchmal lässt sich einfach auch die körperliche Distanz nicht wahren und da ist es einfach sehr schwierig, weil man einfach selber ein sehr hohes Infektionsrisiko hat“, erklärt Scicolone.

„Mit den Schnelltests werden wir besser klarkommen“, sagt Merkel. Allerdings mache es „eigentlich auch keinen Sinn, sich jeden Tag zu testen“, so Merkel weiter. Vielmehr sollte man sich anlassbezogen testen lassen. So habe Angela Merkel Verständnis dafür, wenn sich Polizisten zum Beispiel nach dem Einsatz auf einer Party testen lassen möchten.