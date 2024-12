Aldi in Duisburg: Neue Filiale wird endlich eröffnet – unter Protest! „Doppelmoral“

Aufruhr um Aldi in Duisburg! Am Donnerstag (12. Dezember) wird eine lang angekündigte neue Filiale endlich eröffnet. Das alleine wäre schon Grund zur Freude – zusätzlich begeht Aldi mit dem Standort im Stadtteil Hüttenheim aber noch eine absolute Premiere.

Die neue Aldi-Filiale ist nämlich die erste, die komplett aus Holz gebaut wurde, soll ein „Vorbild für alle weiteren Neubauten“ sein, wie eine Projektmanagerin erklärt (wir berichteten). Doch es hagelt schon vor der Eröffnung Kritik!

Aldi in Duisburg öffnet unter Protest-Aktion

Die Eröffnung der neuen Aldi-Süd-Filiale am Donnerstag in der Mündelheimerstraße 137 Duisburg könnte zum Spektakel werden. Schließlich wollen sicher nicht nur Anwohner den neuen Discounter anschauen, viele Menschen dürften auch neugierig auf die erste komplett aus Holz gebaute Filiale sein.

Es ist allerdings nicht nur mit Bewunderern und Schaulustigen zu rechnen, sondern auch mit ordentlich Protest. So hat die Tierschutzorganisation „Animal Equality“ angekündigt, vor Ort eine weitreichende Aktion durchzuführen. „Am Himmel über Duisburg und weit darüber hinaus wird die klare Forderung ‚Stoppt die Tierquälerei in den USA, Aldi Süd!‘ zu sehen sein“, heißt es von Seiten der Veranstalter. Dafür gebe es Flugzeug inklusive Banner, während Aktivisten vor der Filiale mit Plakaten und Flyern „auf die tierquälerische Käfighaltung in den Zulieferbetrieben von Aldi Süds US-Filialen aufmerksam machen“.

Auch, wenn Aldi Süd in Deutschland „zumeist tierfreundlich präsentiert“, ist das Vorgehen des Unternehmens aus Mülheim in den USA ein anderes. „Mit unserer Kampagne machen wir das Leid der Tiere und die heuchlerische Doppelmoral von Aldi Süd sichtbar“, erklärt Vanessa Raith, Direktorin von Animal Equality Deutschland.

Aldi in Duisburg: Anwohner sind skeptisch

Doch abgesehen von den Tierfreunden sind auch die Duisburger Anwohner skeptisch eingestellt. In einer lokalen Facebook-Gruppe fragen sich einige, warum die Filiale überhaupt neu gebaut wurde, „irgendwie auch eine Verschwendung von Ressourcen“.

Viele sind sich zudem sicher, der Neueröffnung erst einmal fern zu bleiben. „Neugierig bin ich schon, aber ich denke, in der ersten Woche werde ich es mir verkneifen, dorthin zu gehen“, „Da kann man dann im neuen Jahr mal hin“, vorher sei der Ansturm vermutlich zu groß, fürchten zwei Duisburgerinnen.