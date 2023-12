Aldi macht Schluss in Duisburg – ganzer Stadtteil schaut nach Weihnachten in die Röhre

Bei Aldi herrscht dieser Tage Hochbetrieb. Vor den Festtagen machen die Kunden die Einkaufswagen in diesem Jahr besonders voll. Denn Heiligabend fällt in 2023 auf einen Sonntag. Deshalb dürfen Discounter und Supermärkte bis auf wenige Ausnahmen am 24. Dezember nicht öffnen. In welchem Discounter du auch an Heiligabend im Ruhrgebiet einkaufen kannst, erfährst du hier >>>

Weil Aldi, Lidl und Co. selbstverständlich auch den beiden Weihnachtsfeiertagen geschlossen bleiben, müssen die Kunden sich für alle drei Tage eindecken. Das führte in der Woche vor den Feiertagen zu regelrechten Hamsterkäufen. Supermärkte und Discounter haben bis Samstag alle Hände voll zu tun, die Regale immer wieder zu befüllen. Schließlich decken sich viele Kunden traditionell am Tag vor dem Fest noch reichlich ein. Doch in einer Aldi-Filiale in Duisburg lichten sich die Regale allerdings schon vor dem letzten Tag, berichtet die „WAZ“.

Aldi in Duisburg schließt vor Weihnachten

Der Grund: Die Filiale des Discounter-Riesen im Marxloh-Center wird am Samstag (23. Dezember) für immer schließen, wie ein Aldi-Süd-Sprecher auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte. Kunden erfuhren dies kurzfristig über einen Aushang. Nach 20 Uhr gehen die Mitarbeitenden am Samstag dann nicht nur in den wohlverdienten Feierabend vor Weihnachten. Sie werden auch nicht wieder zurückkehren.

Deshalb sind die Regale schon vor dem Wochenende nicht mehr wie gewohnt gefüllt. Bitter für die Einwohner in Marxloh: Es war die letzte verbliebene Aldi-Filiale im gesamten Stadtteil. Warum es schon länger Gerüchte über eine Schließung in Marxloh gab, erfährst du hier bei der „WAZ“ >>>

Die nächsten Aldi-Filialen befinden sich an der Duisburger Straße sowie an der Schlachthofstraße im Stadtteil Hamborn. Ob die Mitarbeitenden womöglich in diese Filialen wechseln können, ist unklar. Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte ein Sprecher von Aldi-Süd, dass es Planungen für eine „städtebaulich attraktive Filiale“ im Bereich der Grillo-Werke (Ecke Weseler Straße / Stockholmer Straße / Dahlmannstraße) gebe. „Diesbezüglich finden Gespräche mit der Stadt Duisburg hinsichtlich der Baurechtschaffung statt“, erklärte der Sprecher. Es gibt also noch Hoffnungen für die Marxloher vor Weihnachten.