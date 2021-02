„Aktenzeichen XY" (ZDF) aus Duisburg: Dieser Anruf kostet eine Frau 131.000 Euro – Polizei jagt diesen Mann

„Aktenzeichen XY“ im ZDF: Moderator Rudi Cerne stellt am Mittwoch einen Fall aus Duisburg vor.

Duisburg. Eine Frau aus Duisburg wollte nur hilfsbereit sein und hat es damit ins Fernsehen geschafft. Genauer gesagt zu „Aktenzeichen XY“ im ZDF.

Doch auf den Ruhm würde die 64-Jährige gerne verzichten. Die Dame aus Duisburg hätte stattdessen lieber ihr Geld zurück. Die Rede ist von 131.000 Euro. Ihr bitterer Fall wird jetzt bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF vorgestellt.

„Aktenzeichen XY“: Mann betrügt Frau aus Duisburg mit diesem Trick

„Hallo Irmgard, ich hatte einen Autounfall und brauche dringend Geld!“, meldete sich Ende September 2019 ein Mann bei der Duisburgerin, der sich als ihr Neffe ausgab.

Zwei Tage lang habe der vermeintliche Neffe immer wieder angerufen und die Dame aus dem Planetenviertel unter Druck gesetzt. Er hätte einen schweren Autounfall gehabt und viel Ärger mit der Polizei. Nur Geld könne ihm helfen. Die 64-Jährige kaufte ihm die Geschichte ab, wollte in der Not helfen.

„Aktenzeichen XY“ aus Duisburg: Trickbetrüger ergaunert gewaltige Summe

Was die Duisburgerin nicht ahnte: Der Mann am anderen Ende der Leitung war nicht ihr Neffe, sondern ein Trickbetrüger. Damit der Schwindel nicht auffliegt, schickte er einen Abholer am 30. September gegen 16 Uhr zu seinem Opfer, der sich als „Herr Schwarzer“ ausgab.

Mehrfach sollte der Abholer noch aufkreuzen, nahm so nach und nach insgesamt 131.000 Euro mit. Danach meldete sich der vermeintliche Neffe nie wieder. Erst dann wurde die 64-Jährige misstrauisch und wandte sich an die Polizei Duisburg.

So wird der Abholer beschrieben:

etwa 20 bis 30 Jahre alt

1,70 Meter bis 1,75 Meter groß

sehr schlank

gepflegt

Zum Zeitpunkt der Tat trug er kurze schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. „Wir versuchen alles, um diese Typen zu finden!“, versprachen die Duisburger Ermittler jetzt. Dabei sind sie aber auf Augenzeugen angewiesen, die den Geldabholer gesehen oder etwa verdächtige Beobachtungen zu den Tatzeitpunkten am 30. September und 1. Oktober im Planetenviertel gemacht haben.

„Aktenzeichen XY“ im ZDF am Mittwoch aus Duisburg

Der Fall wird am Mittwochabend ab 20.27 Uhr bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF vorgestellt. Wer entscheidende Hinweise zur Ergreifung der Trickbetrüger machen kann, für den hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 3.000 Euro ausgesetzt.

Du kannst Angaben zu dem Fall machen? Dann melde dich bitte an die Polizei Duisburg unter der Nummer: 0203-280-4667. (ak)