A42 bei Duisburg: Lkw fährt auf Stauende auf – Autofahrerin (†55) tot

Auf der A42 bei Duisburg ist eine Autofahrerin in ihrem Wagen umgekommen.

Duisburg. Am Dienstagmittag hat es einen furchtbaren Unfall auf der A42 bei Duisburg gegeben. Eine Frau (†55) ist dabei gestorben.

Wie die Autobahnpolizei Düsseldorf mitteilte, ist ein Lkw auf ein Stauende auf der A42 bei Duisburg gefahren. Dabei schob der Lastwagen das vor ihm rollende Auto auf einen davor fahrenden Lkw.

Tragischer Unfall auf A42 bei Duisburg: Frau stirbt

Der Unfall ereignete sich gegen 11.44 Uhr auf der A42 zwischen Duisburg-Beeck und dem Kreuz Duisburg-Nord in Fahrtrichtung Dortmund.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Supermarkt Real: Dieser Handelsriese übernimmt Filialen der Metro-Kette

Hamburg: Messerattacke am Landgericht – Polizei mit neuen Details

Dortmund: Peter Altmaier (CDU) stürzt von Bühne – Veranstaltung abgebrochen

AfD: Zuhörer zeigt Alice Weidel Kopf-Ab-Geste – dann rastet die Politikerin richtig aus

-------------------------------------

Die 55 Jahre alte Frau wurde in ihrem Auto zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt. Sie wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen erlag.

Ein Rettungshubschrauber landete ebenfalls auf der Fahrbahn. Die beiden Lastwagenfahrer erlitten Schocks.

Auf der A42 ist ein Lkw auf ein Stauende aufgefahren. Eine Autofahrerin ist gestorben. Foto: Justin Brosch/ANC-news

Frau erliegt schweren Verletzungen im Krankenhaus

Die A42 wurde für die Dauer der Rettungs-und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Es bildete sich Stau auf einer Länge von mehreren Kilometern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fb)