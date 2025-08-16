Nächste A40-Sperrung – jetzt trifft es wichtigen Knotenpunkt in Duisburg

Pendler brauchen im Ruhrgebiet mal wieder starke Nerven. Denn die A40 wird in den kommenden Wochen an mehreren Stellen gesperrt.

Nach der Vollsperrung zwischen Bochum und Essen mit Beginn der letzten Sommerferien-Woche in NRW folgt eine weitere Sperrung in Duisburg.

Vollsperrung der A40 im Ruhrgebiet

Von Montag (18. August, 15 Uhr) bis Dienstag (26. August, 5 Uhr) bleibt die A40 zwischen Bochum-Wattenscheid West und Essen-Zentrum in Fahrtrichtung Duisburg gesperrt. Die Autobahn GmbH Rheinland erneuert während dieses Zeitraums die Deckschicht der Fahrbahn. Eine Umleitung führt an der Baustelle vorbei und ist bereits ausgeschildert.

Nach Aufhebung der Sperrung zwischen Bochum und Essen wird ab Mittwoch (27. August, von 21 Uhr) bis Mittwoch (17. September, 20 Uhr) die Auffahrrampe der A40 auf die A3 in Richtung Arnhem gesperrt. Grund für diese Sperrung ist der Bau neuer provisorischer Rampen im Bereich des Autobahnkreuzes Kaiserberg, um die Inbetriebnahme des Bauwerks zu ermöglichen.

A40-Sperrung bis 2028!

Eine weitere Sperrung betrifft die Verbindung der A40 auf die A3 in Richtung Köln. Diese Auffahrt bleibt laut Plan ab Mittwoch (27. August, um 21 Uhr) voraussichtlich bis Ende 2028 gesperrt. Die längere Sperrung ist ebenfalls Teil der Baumaßnahmen zur Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur im Ruhrgebiet.

Umleitungen zur A40 sind auch hier durch rote Punkte auf Wegweisern markiert. Autofahrer sollten die örtlichen Hinweise beachten und möglicherweise mehr Zeit einplanen. Die A40 bleibt damit besonders für Duisburg und Umgebung derzeit eine Herausforderung.

