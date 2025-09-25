Vollsperrung der A40 – Autofahrer trifft es bald hart

Die A40 bei Duisburg – es ist ein zentrales Nadelöhr für den Verkehr in NRW. Immer wieder staut es sich auf dieser Strecke – in der Vergangenheit gab es für Autofahrer schon des Öfteren Probleme. Der Grund waren Bauarbeiten und Sperrungen.

Gleiches kommt nun einmal mehr auf alle Autofahrer in NRW zu. Denn die A40 wird schon in Kürze voll gesperrt – dann geht bei Duisburg gar nichts mehr. Erneut wird auf der Autobahn gebaut.

A40 wird drei Tage voll gesperrt

Es ist eine Nachricht, die alle Autofahrer wohl genervt, aber nicht allzu überrascht aufnehmen dürften: Von Freitag (17. Oktober), 21 Uhr, bis Montag (20. Oktober), 5 Uhr, sperrt die Autobahn GmbH den Abschnitt zwischen dem Kreuz Duisburg und der Anschlussstelle Duisburg-Kaiserberg in beide Richtungen.

Grund sind Abrissarbeiten am alten Brückenbauwerk im Kreuz Kaiserberg. Während der Sperrung fällt auch die Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Essen auf die A3 Richtung Arnheim weg. Die Rampe verläuft direkt neben dem Bauwerk, das abgerissen wird. Zudem sind die Abfahrten von der A3 auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo dicht.

Dort muss ein Gerüst an der neuen A3-Brücke entfernt werden. Umleitungen sind eingerichtet. Autofahrer müssen also einmal mehr starke Nerven beweisen – Geduld wird gefragt sein.

Großbaustelle Kaiserberg

Dies kennen alle Autofahrer, die regelmäßig über das Kreuz Kaiserberg fahren, allerdings schon bestens. Denn die Einschränkungen im Kreuz Kaiserberg dauern schon länger an. Besonders betroffen ist die Verbindung von der A40 Richtung Venlo auf die A3 Richtung Köln: Sie bleibt bis Ende 2028 dicht.

Über drei Jahre müssen alle Pendler hier noch stark bleiben. Die A40 ist und bleibt eines der größten Problemkinder in NRW. Für das Wochenende Mitte Oktober wird sie einmal mehr komplett dicht gemacht.