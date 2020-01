Eine Brücke auf der A40 wird am Wochenende saniert. (Symbolbild)

A40: Autobahn am Wochenende komplett gesperrt – das musst du jetzt wissen

Am Wochenende wird es ungemütlich in NRW. Denn die A40 wird an einer Stelle komplett gesperrt.

Die Sperrung der A40 beginnt bereits am Freitag um 20 Uhr und endet am Montag um 5 Uhr. Dicht ist der Abschnitt in Fahrtrichtung Essen zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Rheinhausen und Duisburg-Häfen.

Ebenfalls gesperrt wird die Auffahrt Duisburg-Homberg in Richtung Essen.

So kannst du die A40-Sperrung umfahren:

Die Umleitung führt vom Autobahnkreuz Moers über die A57 in Richtung Nijmegen auf die A42 in Richtung Dortmund und weiter auf die A59/A3. Hier musst du aber mehr Fahrzeit einplanen.

Hier gibt es eine großräumige Umleitung: Südlich von Duisburg, über die A57 Richtung Köln zum Kreuz Meerbusch auf die A44 in Richtung Velbert und von dort über das Kreuz Düsseldorf-Nord auf die A52 in Richtung Essen bis zur A3 im Kreuz Breitscheid.

-----------

Top-News:

Coronavirus in Essen angekommen? Das steckt wirklich dahinter

Essen: Tiere im Wildgehege abgeschossen – Frau erhebt schwere Vorwürfe: „Skandal“

NRW: Wirt vermisst Stammkundin und trifft eine drastische Entscheidung – niemand konnte ahnen, dass ...

-----------

Hintergrund: Die A40 wird von Straßen.NRW wegen der Sanierung auf der Rheinbrücke bei Neuenkamp gesperrt. Ebenfalls werden auf der Strecke Reinigungsarbeiten durchgeführt. Auch werden Fahrstreifen repariert. (ldi)