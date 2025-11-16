A3 in Duisburg voll gesperrt – kurz vor der Freigabe geht die Nachricht um

Zuerst einmal die gute Nachricht: Laut der Autobahn GmbH kann der Abschnitt der A3 bei Duisburg – zwischen dem Kreuz Oberhausen-West und dem Kreuz Breitscheid – am Montag, dem 17. November, wieder freigegeben werden. Das berichtet die „WAZ„.

Die Arbeiten am Kreuz Kaiserberg (A3/A40) seien gut vorangegangen, hieß es. Doch für die Autofahrer waren die rund 10 Tage Sperrung seit dem 7. November alles andere als angenehm.

Fast 170 Stunden Stau auf Ruhrpott-Autobahnen

Wie die „WAZ“ mit Bezug auf eine ADAC-Statistik berichtet, führte die Sperrung des A3-Abschnitts zu einem Anstieg des Verkehrsaufkommens auf den umliegenden Autobahnen – der A42, der A59 und der A524.

Blickt man dabei nur auf den Zeitraum vom 10. bis zum 13. November – Montag bis Donnerstag – entstanden innerhalb dieser vier Tage auf den drei Umleitungs-Autobahnen insgesamt 167 Stunden Stau! Das ist mehr als doppelt so viel wie noch in der Woche vor der Sperrung.

Besonderer Hotspot war der A42-Abschnitt zwischen dem Kreuz Duisburg-Nord und dem Kreuz Oberhausen-West – laut ADAC staute es sich dort während der A3-Sperrung siebenmal so viel wie in der Vorwoche!

Mehr Verkehr im November

Einer der Gründe ist tatsächlich der aktuelle Monat. Im kalten November nutzen viele Pendler das eigene Auto für den Arbeitsweg statt den ÖPNV oder das Fahrrad – und im Urlaub sind zu dieser Jahreszeit noch weniger Menschen.

