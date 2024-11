A40 bei Duisburg: „Notmaßnahme“! Autobahn voll gesperrt – jetzt gibt es Neuigkeiten

Hiobsbotschaft für Autofahrer! Mal wieder musste die A40 an einer Stelle voll gesperrt werden. Die Autobahn GmbH sprach von einer „Notmaßnahme“.

Liebe Autofahrer, ihr braucht (mal wieder) ganz starke Nerven. Die A40 musste am Kreuz Kaiserberg in Fahrtrichtung Essen am Freitag (8. November) sofort voll gesperrt werden. Der Grund: Fahrbahn-Absackung!

Jetzt gibt es Neuigkeiten zur Sperrung.

A40 bei Duisburg wieder frei

Wie die Autobahn GmbH verlauten ließ, sind nun die Sondierungsarbeiten nach der Fahrbahn-Absackung auf der A40 abgeschlossen. Anschließend wurde direkt mit der Behebung des Schadens begonnen. Soweit die guten Nachrichten.

Die schlechten Nachrichten: Aufgrund der aufwändigen Arbeiten musste die Autobahn tagelang gesperrt werden. Mittlerweile ist der Schaden behoben und die Fahrbahn wieder frei. Grund für das Problem waren die Baustelle am „Spaghettiknoten“: „Bei den Arbeiten an der Baugrube sind Vibrationen entstanden, wodurch lockere Schottertragschichten unter der Asphaltdecke in Bewegung geraten sind“, erklärte ein Sprecher der Autobahn GmbH gegenüber der „WAZ„.

A40-Pendler haben es mal wieder alles andere als leicht

Die Verkehrsteilnehmer wurden während der Sperrung auf der A40 in Fahrtrichtung Essen über die A59 abgeleitet. Eine Auffahrt von der A59 auf die A40 in Fahrtrichtung Essen war dann nicht mehr möglich. Der Bereich Kaiserberg sollte großräumig umfahren werden.

A40: Auch hier war und ist die Autobahn gesperrt

Für Pendler ist das nichts Neues: Erst im August war die A40 bei Duisburg für mehrere Tage gesperrt. Im Zusammenhang mit der Erweiterung der Autobahn A40 zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Homberg und Duisburg-Häfen, einschließlich Ersatzneubau der Rheinbrücke Neuenkamp, gab es heftige Verkehrseinschränkungen. Grund für die Einschränkungen waren Umbauarbeiten an der Verkehrssicherung östlich der Rheinbrücke. Wir berichteten hier.

Und auch in Bochum ist die A40 gesperrt. Am 6. August startete die A40-Sperrung bei Bochum, die voraussichtlich bis zum 19. November dauern soll. Während der monatelangen Vollsperrung will man die komplette Brücke abreißen und erst einmal die Hälfte neu bauen (wir berichteten ebenfalls). A40-Pendler haben es also in diesen Tagen alles andere als einfach.